فرصتی که با فقدان استاد همایون خرم از دست رفت/توجه به اخلاق مداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش»، بردیا صدرنوری نوازنده، آهنگساز و مدیر جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) همزمان با سالگرد تولد استاد همایون خرم آهنگساز فقید موسیقی کشورمان دلنوشته ای را منتشر کرد.

در یادداشت بردیا صدرنوری آمده است: «حدود بیست دقیقه تلفنی صحبت کردیم. ازنکاتی که فرمودند مشخص بود به دقت فراوان کارم را گوش کرده اند … در خواب هم نمی دیدم که شاید روزی بتوانم با یکی از بزرگترین آهنگسازان و موسیقیدانان عصرمان دقیقه ای درباره توانایی ها و راه موسیقایی ام، صحبت و مشورت نمایم. خضوع و فروتنی ایشان من را به شدت تحت تاثیر قرار داد. برایم باورپذیر نبود که یک استاد مسلم موسیقی تا این حد برای کار و تلاش جوانی که در ابتدای راه است، احترام قائل باشد. آن بزرگمرد کسی نبود جز همایون خرم موسیقی ایران و انسان والایی که برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ و در یک محفل خصوصی با تردید و ترس، بخشی از آثار ضبط شده ام را در یک نوار کاست به ایشان تقدیم کردم. کمی بعد از مهمانی در کمال ناباوری پیام مرا پاسخ دادند و با آن مکالمه طولانی مرا به ادامه کار دلگرم کردند.

درک وشناخت عمیق ایشان از موسیقی، در کنار ویژگی های منحصر به فرد اخلاقی، از همایون خرم استاد به تمام معنا ساخته بود. واقعیت این است که همین سجایای اخلاقی، ماندگاری آثار جاودان موسیقایی شان را در میان مردم دو چندان نموده است.

همان سال ها روزی به من گفتند که قراری بگذاریم تا نوازندگی ام را از نزدیک ببینند. اما صد افسوس که فرصت ها سریع می گذرند و این فرصت نیز در میان ایام فروش پیانوی خودم، مشغله کاری و حجب و حیای دوران جوانی ام از دست رفت. تا اینکه بالاخره در پاییز سال ۱۳۹۱و با پیشنهاد به دوست گرانقدرم مهندس رضا خرم- فرزند استاد – و مشورت با ایشان قرار شد برای اجرای کنسرتی در اسفند ۱۳۹۱ افتخار همراهی با استاد را داشته باشم که قسمت به گونه ای دگر رقم خورد و من ماندم و حسرت سال هایی که می توانستم از برکت وجودشان بهره جویم و از این دریای معرفت جرعه ای بنوشم.

امروز بسیار خرسندم که با همراهی خانواده استاد، به ویژه مهندس رضا خرم راه ایشان را در اخلاق مداری، معرفت شناسی موسیقی و توجه به نوجوانان و جوانان هنرمند با جشنواره و جایزه همایون خرم ادامه می دهیم. باشد که مقبول درگاه الهی، همایون خرم و طبع مردم صاحب نظر شود./ بردیا صدرنوری»

جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) از جمله رویدادهای معتبر حوزه موسیقی در بخش خصوصی است که طی سال های اخیر با حمایت خانواده مرحوم همایون خرم آهنگساز فقید موسیقی ایرانی با هدف ارتقای سطح هنری و موسیقایی و و استفاده از نمونه ها و الگوهای موجود در هنر ایرانی برای هنرمندان گروه سنی زیر ۱۸ سال توسط موسسه فرهنگی هنری «راد نو اندیش» با مدیریت بردیا صدر نوری برگزار می شود.

نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین گروه‌های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب (کمتر از ۱۸ سال) می‌توانند با اجرای یکی از تصانیف و یا قطعات بی‌کلام استادان موسیقی ایران که به شکل رسمی عرضه شده، به صورت تک‌خوانی، تک‌نوازی، هم‌خوانی، هم‌نوازی و گروه‌نوازی در این جشنواره شرکت کنند.