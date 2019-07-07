به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ماه گذشته در همکاری با مجموعه آپارات گیم طرحی را تدوین کرد تا براساس آن به جلب مشارکت استریمرها در «جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران» بپردازد.

همانطور که پیش از این اعلام شده بود طبق این طرح استریمرها می‌توانند نسبت به میزان مشارکت هواداران‌شان در مبلغ فروش بلیت‌های مسابقات «جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران» سهیم شوند.

این فراخوان که از ۲۲ تا ۲۸ خردادماه در جریان بود با استقبال استریمرها روبرو شد به شکلی که بیش از ۷۵ استریمر برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کردند.

مخاطبان خرید بلیت «جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران» می‌توانند با استفاده از هر یک از این کدها ۵ درصد تخفیف در خرید بلیت مسابقات دریافت کنند و با این کار از استریمر محبوب خود حمایت کنند.

در نهایت استریمری که بتواند از طریق کد تخفیف خود بیشترین مشارکت را نسبت به سایر استریمرها جذب کند، به‌عنوان تاثیرگذارترین استریمر این طرح انتخاب شده و در فینال مسابقات جایزه ۳ میلیون تومانی را تصاحب خواهد کرد.