دفاتر پیشخوان دولت رتبه بندی می شوند/ مهلت تکمیل فرم خوداظهاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ مرتبط با اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و با توجه به آنکه مقرر شده فصل پنجم اصول فوق به منظور رتبه‌بندی در فاز اول به صورت خوداظهاری اجرا شود، لذا دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی تا تاریخ دهم مردادماه امسال باید در این طرح شرکت کنند.

دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی باید نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام و این فرم را جهت جمع‌بندی و بررسی لازم به مناطق مربوطه رگولاتوری تحویل دهند.

مسئولیت صحت اطلاعات مندرج بر عهده دارنده پروانه فعالیت است و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در هنگام کنترل، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

رگولاتوری تاکید کرد که در صورت عدم تکمیل و ارسال فرم مربوطه به مناطق ذیربط، دفاتر مزبور به عنوان رتبه ۳ در رتبه بندی نهایی قلمداد خواهند شد و تا پایان سال و لحاظ تغییرات در رتبه بندی اقدامی میسر نخواهد بود.

فرم خوداظهاری در این لینک آمده است.