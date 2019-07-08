  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰

فراخوان رگولاتوری؛

دفاتر پیشخوان دولت رتبه بندی می شوند/ مهلت تکمیل فرم خوداظهاری

دفاتر پیشخوان دولت رتبه بندی می شوند/ مهلت تکمیل فرم خوداظهاری

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در فراخوانی از دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی خواست با تکمیل فرم خوداظهاری در طرح رتبه بندی مربوط به فعالیت این دفاتر شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ مرتبط با اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و با توجه به آنکه مقرر شده فصل پنجم اصول فوق به منظور رتبه‌بندی در فاز اول به صورت خوداظهاری اجرا شود، لذا دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی تا تاریخ دهم مردادماه امسال باید در این طرح شرکت کنند.

دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی باید نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام و این فرم را جهت جمع‌بندی و بررسی لازم به مناطق مربوطه رگولاتوری تحویل دهند.

مسئولیت صحت اطلاعات مندرج بر عهده دارنده پروانه فعالیت است و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در هنگام کنترل، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

رگولاتوری تاکید کرد که در صورت عدم تکمیل و ارسال فرم مربوطه به مناطق ذیربط، دفاتر مزبور به عنوان رتبه ۳ در رتبه بندی نهایی قلمداد خواهند شد و تا پایان سال و لحاظ تغییرات در رتبه بندی اقدامی میسر نخواهد بود.

فرم خوداظهاری در این لینک آمده است.

کد مطلب 4661067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها