دست رد پلیس وظیفه شناس روانسر به رشوه میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: این افسر وظیفه شناس پس از کشف ساختگی بودن یک فقره تصادف به منظور برخورداری از مزایای بیمه، پیشنهاد رشوه فرد متختلف را رد کرد.

وی در تشریح ماجرا گفت: چندی پیش، یک فقره سانحه رانندگی در محور جوانرود به روستای سفید برگ، میان یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه موتورسیکلت به پاسگاه پلیس راه روانسر - پاوه گزارش شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از حضور افسر وظیفه شناس و پاکدست پلیس راه برای بررسی صحنه تصادف، وی متوجه ساختگی بودن حادثه می شود اما در ادامه یکی از طرفین به سروان شیری پیشنهاد رشوه ۵ میلیون تومانی را می دهد.

وی ادامه داد: این افسر متعهد پلیس، ضمن رد این پیشنهاد وسوسه انگیز، موضوع را نیز گزارش و ثبت می کند.

سردار جاویدان همچنین با اشاره به تشکیل پرونده ای در این خصوص، از معرفی فرد متخلف به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان با تجلیل از عملکرد سروان شیری، گفت: کارکنان پلیس همواره با عزت نفس به دنبال کشف حقیقت و خدمت به مردم هستند و هرگز خود را آلوده چنین مسائلی نمی کنند.