به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی در گفتگویی در خصوص نحوه فروش سهام دولت در سایپا و ایران خودرو اظهار داشت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو خودروساز را واگذار کند و دیگر لازم به دریافت مجوز دولت نیست اما با توجه به اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا از وثیقه آزاد شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو، ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشود، هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.