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۲۴ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۶

پوری حسینی:

عرضه سهام ایران‌خودرو و سایپا فعلا امکان‌پذیر نیست

عرضه سهام ایران‌خودرو و سایپا فعلا امکان‌پذیر نیست

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه قرار دارد، گفت: در حال حاضر امکان فروش مال غیر وجود ندارد و ابتدا باید سهام این دو شرکت از وثیقه آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی در گفتگویی در خصوص نحوه فروش سهام دولت در سایپا و ایران خودرو اظهار داشت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو خودروساز را واگذار کند و دیگر لازم به دریافت مجوز دولت نیست اما با توجه به اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا از وثیقه آزاد شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو، ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشود، هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.

کد مطلب 4667052

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