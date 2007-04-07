مهدهای کودک قرآنی در کشور تأسیس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد و راه اندازی " مهدهای کودک قرآنی " مهمترین اقدام در زمینه فعالیتهای قرآنی - تربیتی برای سنین پیش دبستانی است که با بررسیها و تبادل نظر کارشناسان سازمان بهزیستی و سازمان دارالقرآن الکریم از سال 1386 به مرحله اجرا درخواهد آمد .

بر اساس قانون صدور مجوز تأسیس مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی بوده و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در راستای وظایف اساسی خود و به استناد مصوبات ستاد هماهنگی نهضت قرآن آموزی موظف به ساماندهی فعالیتهای مراکز قرآنی مردمی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای اینگونه مراکز است .

تهیه و تدوین سرفصلهای آموزش تربیت مهدهای کودک ، تهیه و تدوین طرح تفصیلی آموزش قرآن ویژه پیش دبستانی، تربیت مربیان قرآن کریم برای مهدهای کودک سطح کشور، همکاری در برگزاری جشنواره ها، همایشها و تحقیق و پژوهشهای کاربردی به ویژه در مورد سنین پیش دبستانی و همکاری های استانی از سایر محورهای مشترک مورد تفاهم سازمان بهزیستی و سازمان دارالقرآن الکریم است .