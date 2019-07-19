مهدی جلالی که به همراه سارا اباذری به‌عنوان دبیران هنری سومین فستیوال «موسیقی الکترونیک تهران» به فعالیت مشغولند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات برگزاری این رویداد به میزبانی دانشگاه تهران توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از مدت‌ها پیش برای برگزاری دوره سوم این رویداد انجام داده بودیم، قرار بر این بود تا علاوه بر حضور تعدادی از گروه‌ها و هنرمندان داخلی، حدود پنج هنرمند مهمان از کشورهای آلمان، سوئیس و یونان در این دوره حضور داشته باشند که فکر می‌کنم با توجه به توانایی هر کدام از آن‌ها می‌توانستیم شاهد برگزاری یک رویداد بسیار عالی در حوزه موسیقی الکتروآکوستیک باشیم. اما متاسفانه در روند صدور ویزا با وجودی که این افراد هزینه بلیت رفت و برگشت را نیز خود تهیه کرده بودند، به مشکل خوردیم و در آخرین دقایق زمان‌بندی جدول جشنواره متوجه شدیم که نمی‌توانیم میزبان این هنرمندان باشیم از این رو سومین فستیوال موسیقی الکترونیک تهران بدون حضور گروه‌های خارجی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سومین فستیوال موسیقی الکترونیک تهران از روز شنبه بیست و نهم تیرماه با حمایت معاونت فرهنگی و مدیریت دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در دانشگاه تهران و خانه نمایش «دا» با اجرای گروه‌های «یارآوا»، آنسامبل «خانه رویا» و تعدادی از هنرمندان در قالب اجراهای تک نوازی برگزار می‌شود. این فستیوال در واقع زیر مجموعه مسابقه آهنگسازی رضا کرویان برگزار می‌شود که امسال شاهد برگزاری دوره چهارم جایزه و دوره سوم فستیوال خواهیم بود. مسابقه ملی آهنگسازی موسیقی الکترو آکوستیک «جایزه رضا کرویان» در شرایطی برگزار می‌شود که طی سال‌های گذشته هنرمندانی از کشورهای ایتالیا، اروگوئه، آلمان، آمریکا، سوییس، تایوان و یونان در برنامه‌های ما حضور پیدا می‌کردند که این نشان دهنده اهمیت این رویداد برای ما و سایرهنرمندان است.

جلالی درباره سابقه برگزاری فستیوال موسیقی الکترونیک تهران و مسابقه آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک «جایزه رضا کروریان» کفت: مسابقه آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک با عنوان «جایزه رضا کروریان» به صورت ملی (برای آهنگسازان ایرانی یا آهنگسازانی که در ایران زندگی می‌کنند) برگزار می‌شود. اما با توجه ویژه‌ای که کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی به این مسابقه داشتند، از سال دوم مسابقه، هم‌زمان با مراسم مرتبط با آن، فستیوالی تحت عنوان «فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران» نیز توسط گروه یارآوا برگزار می‌شود که در آن آثار هنرمندان کشورهای مختلف نیز در کنار آهنگسازان ایرانی به اجرا در می‌آیند. این در حالی است که بر اساس توافقی که مبنی بر تعامل و تبادل فرهنگی بین گروه موسیقی «یارآوا» با مراکز فرهنگی و به ویژه دانشگاه‌های موسیقی همه ساله آثار آهنگسازان هنرمندان ایرانی که در بخش رقابتی جایزه رضا کروریان و یا در فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران حضور دارند، در کشورهای دیگر نیز به روی صحنه می‌روند که از این میان می‌توان به دانشگاه موسیقی، تئاتر و رسانه‌ی هانوفرآلمان، لابراتوار موسیقی معاصر و دپارتمان مطالعات موسیقی در دانشگاه ارسطو تسالونیکی یونان، مرکز رسانه‌های دیجیتال و لابراتوار تولید چند رسانه‌ای کنسرواتوار لوئیجی کروبینی فلورانس ایتالیا، دانشگاه نیویورک و دانشگاه مونته‌ویدئو (اروگوئه) اشاره کرد.