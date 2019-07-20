به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور پیامی ارتحال «آیت‌الله سید علی رضا حائری» را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

قال رسول الله (ص):إذا مات العالم ثلم فی الإسلام ثَلمة لایسدّها شیء إلی یوم القیامة

خبر ارتحال عالم وارسته آیت الله آقای حاج شیخ سید علی رضا حائری موجب تأسف و تاثر شد.



اینجانب ضایعه درگذشت این عالم بزرگوار را به محضر حضرت بقیه الله(عج)،مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، شاگردان و بیت معظم ایشان تسلیت می گویم وضمن طلب علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید ، صبر جمیل واجرجزیل برای بازماندگان از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.

آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام