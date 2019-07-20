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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۳

تیزر «بازیوو» رونمایی شد/ یک فیلم کودک

تیزر «بازیوو» رونمایی شد/ یک فیلم کودک

تیزر فیلم سینمایی «بازیوو» به کارگردانی امیرحسین قهرایی منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تیزر فیلم سینمایی «بازیوو» به کارگردانی امیرحسین قهرایی و تهیه کنندگی سیدغلامرضا موسوی که چندی پیش صداگذاری آن توسط نعیم مسچیان آغاز شده بود، رونمایی شد.

«بازیوو» در حوزه سینمای کودک و نوجوان ایران تولید شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «سرزمین بازی ها واقعی تر از چیزی هست که شما فکر می کنین. شما در مقابل دروازه های بازیوو هستید، لطفاً وارد شوید!»

برزو ارجمند، پژمان بازغی، محمدرضا هدایتی، لیندا کیانی، رضا شفیعی جم، سحر زکریا، مجید افشاری بازیگران «بازیوو» هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: سلمان خورشیدی، مدیر فیلمبرداری: سهیل نوروزی، تهیه کننده اجرایی: میثم معراجی، تدوین: امیر شیبان خاقانی، صداگذار: نعیم مسچیان، طراح صحنه: بهمن زربخش، طراح چهره پردازی: میثم قراگزلو، صدابردار: امیر حاتمی، طراح لباس: بهار خلیلی فر، طراح جلوه های ویژه: امیر محمدزاده، مدیر روابط عمومی: نگین موسوی.

کد مطلب 4671344
زهرا منصوری

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