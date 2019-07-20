تلاش برای افزایش رغبت مردم به پرداخت مالیات/مانع فرارمالیاتی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر شنبه در نشست با مدیریت و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان گفت: وابستگی اقتصاد کشور به نفت باعث ایجاد مشکلات و چالش هایی برای کشور شده که برنامه دولت به حداقل رساندن وابستگی درآمد کشور به نفت است.

استاندار همدان با بیان اینکه با توجه به شرایط داخلی و خارجی برنامه دولت، درآمد زایی بر اساس منابع داخلی و از جمله درآمدهای مالیاتی برای توسعه کشور مدنظر است، گفت: نفت را می‌فروشیم اما عزتمان را نمی‌فروشیم.

وی با تاکید بر اینکه در دریافت های مالیاتی موضوعات مهمی چون رعایت عدالت، حمایت از کسب و کار و اخلاق شایسته در کنار جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت باشد، گفت: در استان همدان در دریافت مالیات کمترین تنش را داریم و همه خود را موظف به اجرای قانون می دانند.

تنها با اتکاء به نفت و درآمدهای نفتی نمی توان کشور را اداره کرد و به توسعه واقعی رساند شاهرخی بابیان اینکه تنها با اتکاء به نفت و درآمدهای نفتی نمی توان کشور را اداره کرد و به توسعه واقعی رساند، افزود: مالیات موضوع جا افتاده ای در کشورهای پیشرفته است و ما هم باید به این تکلیف و آگاهی برسیم و بدانیم هر شهروندی باید سهم خود را از هزینه های کشور پرداخت کند.

وی با بیان اینکه اگر کشور نتواند توسعه پیدا کند تولید کننده نیز محکوم به شکست است و در همه جای دنیا بخش عمده ای از خدمات در قبال دریافت مالیات است که لازم است با اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، رغبت مردم را برای پرداخت مالیات افزایش داد و در این باره فرهنگ سازی نکرد، افزود: باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود چرا که به تبع جلوگیری از فرار مالیاتی امکان فرهنگ سازی مالیاتی محقق می شود.

استاندار همدان افزود: مردم باید با اطمینان مالیات بدهند و مطمئن باشند که این پول صرف رفاه آنها می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با بیان اینکه سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان همدان واریز شد که این امر می تواند تأثیر بسیار زیادی در عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان داشته باشد در خصوص جلوگیری و مبارزه با فرار مالیاتی نیز افزود: یکی از موضوعات مهم بحث فرار مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور تمرکز زیادی روی این موضوع دارد.

محمد دلشادی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان همدان نیز به نوبه خود اقدامات مهمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام داده که این امر منجر به افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی استان همدان شده است.

وصول مالیات های واقعی و عادلانه

وی افزود: مبنای بررسی ها و رسیدگی های ما برای اخذ مالیات بر اساس اسناد، مدارک و دفاتر انجام می پذیرد و این امر منجر به وصول مالیات های واقعی و عادلانه می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان ضمن مهم خواندن بحث تکریم ارباب رجوع افزود: در خصوص تکریم ارباب رجوع و جلب رضایتمندی آنان نیز وضعیت خوبی داریم و با توجه به این موضوع که ما دستگاه خدمات رسان نیستیم، با هماهنگی و یکدلی موجود در بین کارکنان و همکاران خود توانستیم رضایت نسبی مودیان مالیاتی را کسب کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در خصوص طرح جامع مالیاتی نیز مطالبی عنوان و اضافه کرد: با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی مراحل انجام کارها ۱۰۰ درصد بصورت الکترونیکی انجام شده و این امر موجب کاهش حضور مودیان مالیاتی در ادارات شده است.

دلشادی اضافه کرد: از ۶۳ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی ارائه شده در سال گذشته توسط مودیان مالیاتی بیش از ۳۱ هزار مورد آن را پذیرفته و قطعی شده که این امر منجر به روان سازی وصول مالیات و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی شده است.