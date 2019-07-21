مساجد باید محور تربیت و حل مشکلات جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مکانهای تأثیر گزاری که موجب ترویج فرهنگهای نیکو و تربیت جامعه میشود مساجد هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه در گذشته مساجد محور تربیت و حل مشکلات جامعه اسلامی بوده است، افزود: باید در جامعه انس با مساجد بویژه در جوانان افزایش پیدا کند چرا که قرار گرفتن در مسیر معنویت موجب کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه میشود.
استاندار بوشهر با عنوان اینکه مشکل تجهیزات در حوزههای مختلف کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد: امروز در بسیاری از مساجد و مراکز فرهنگی بحث کمبود تجهیزات وجود ندارد بلکه باید با رونق بخشی به فعالیتها زمینه جذب افراد را فراهم کنند.
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