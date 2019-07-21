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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۳

۱۵ عضو طالبان در غزنی افغانستان کشته شدند

۱۵ عضو طالبان در غزنی افغانستان کشته شدند

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: ۱۵ عضو طالبان در ولایت غزنی افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اثر انفجار اشتباهی جلیقه انتحاری یک عضو گروه طالبان، ۱۵ عضو این گروه از جمله ۳ طراح حمله انتحاری در ولایت غزنی واقع در غرب افغانستان کشته شدند.

در این بیانیه همچنین آمده است: ۱۵ نفر از عاملان انتحاری شبه نظامیان مخالف دولت که در منطقه موسی کلیم در شهرستان ناوه ولایت غزی در حال آمادگی برای انجام حملات انتحاری بودند، بر اثر انفجار یک جلیقه انتحاری در جمع عناصرش کشته شدند.

گفتنی است گروه مذکور قصد انجام حمله انتحاری در یکی از ادارات دولتی در شهرستان ناوه را داشتند.

کد مطلب 4672406

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