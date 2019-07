تغییر مقصد علمی اساتید از کشورهای اروپایی به سمت کره جنوبی

سیدکمیل طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این دانشگاه بعنوانِ محور و مرجع ملی ارتباط علمی ایران با دانشگاه ها و مراکز علمی کره جنوبی، اظهار داشت: بنا به وظیفه محوله وزارت علوم و با تکیه بر اساسنامه موجود، ما به تازگی با ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان بیش از ۲۵ دانشگاه و مرکز علمی ایران، دومین گردهمایی خود را با حضور سفیر کره جنوبی و بمنظور تبیین نقشه راه و بررسی روشهای بهبود و تداوم کار، با هدف اطلاع رسانی به طرف کره ای در وزارت علوم برگزار کردیم.

طیبی گفت: در این اجلاس تصمیمات مهمی اتخاذ شد؛ از جمله اینکه مقرر شد یک گردهمایی مشترک بین دانشگاه های مهم ایران و دانشگاه های مهم کره جنوبی، ظرف یک سال آینده برگزار کنیم و از سفارت نیز درخواست کرده ایم با پیگیری جدی این موضوع، امکانی فراهم شود که بمنظور سیاستگذاری های مشترک، تعمیق روابط و جذبِ پروژه های مشترک، این اجلاس ترجیحاً در سطح روسای دانشگاه ها برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه تصمیم بر این شد با حضور و مشارکت اعضای کره ای، کارگروه فعلی به کارگروه مشترک ایران و کره جنوبی تبدیل شود، افزود: همچنین مقرر شد طی ۳ – ۴ ماه آینده، نشستِ علمی اجرایی، با همکاری هر ۲ طرف و با محور انتقال تکنولوژی و فناوری، با هدفِ توسعه همکاری بنگاه های کوچک و متوسطِ ایران و کره جنوبی، برگزار شود.

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان افزود: از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۲ – ۳ گردهمایی و همایش بین المللی با مشارکت مجموعه ای از دانشگاه ها و برخی موسساتِ علمی این کشور، در حوزه هایی همچون اقتصاد و تجارت بین الملل، ارتباط با صنعت، مسائل فرهنگی و ... در ایران برگزار شد و نیز نشست های علمی، اجرای پروژه ها و برپایی کارگاه بصورت مرتب طی این سالها در دستور کار قرار داشته است.

وی اظهار داشت: بطور مثال دانشگاه ها و انجمن مطالعات اقتصاد کره جنوبی، هرساله یک کنفرانس مهم بین المللی را تحت عنوانِ «کره و اقتصاد جهانی» برگزار می کنند؛ همایشی که یک سال در میان در خارج از کره جنوبی برگزار می شود و در سال ۲۰۱۳، با محوریت دانشگاه اصفهان، میزبانی این کنفرانس برعهده دانشگاه های تهران، شیراز، بهشتی و اصفهان بود. البته علاوه بر دانشگاه های یاد شده، برخی دستگاه های دیگر از جمله اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی شیراز، اتاق تهران و اتاق بازرگانی ایران در برگزاری آن مشارکت داشتند.

طیبی به تفاهم با یکی از دانشگاه های کره جنوبی برای برپایی دوره های مشترک اشاره کرد و افزود: براساس این توافق، دومین سال است که دوره مشترکی را در مقطع کارشناسی ارشدِ رشته بازیهای کامپیوتری راه اندازی کرده ایم.

وی درباره تبادل استاد و دانشجو نیز گفت: با تلاشهای انجام شده، مبادله دانشجو نیز شکل گرفته است. بطور مثال می توان از دوره مشترکی میان دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه طرف کره ای در حوزه های فنی مهندسی یاد کرد. همچنین در حوزه زبان و تاریخ ادبیات فارسی نیز تبادل دانشجو با دانشگاه مطالعات خارجی هانکوکِ سئول صورت گرفته، مبادله استاد نیز از دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان و برخی دانشگاه های دیگر انجام شده است. ضمن اینکه طی ۲-۳ ماه اخیر، حدود ۱۰ دانشجو گرفته ایم و در مقابل تعداد کمتری به کره جنوبی اعزام کرده ایم.

وی درباره فرصتهای مطالعاتی اظهار داشت: خوشبختانه تفکر خوبی شکل گرفته و اگر تا چندی پیش، دانشجویان و استادان بیشتر راغب بودند از فرصتهای مطالعاتی در کشورهای اروپایی استفاد کنند، اکنون به دلیل اینکه دانشگاه های کره جنوبی قدرتمند بوده و از رنکینگهای بسیار بالا و برخی؛ از جمله دانشگاه ملی سئول، از رنک زیر ۶۰ برخوردار هستند، این تمایل تا حدی به سمت کره جنوبی تغییر مسیر داده است و در همین راستا با ایجاد فرصتهای یک و ۲ ماهه توانسته ایم تاکنون ۵ – ۶ مورد اعزام مطالعاتی داشته باشیم.

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان، تاسیس اتاق کره جنوبی را در دانشگاه های تهران و اصفهان، یکی دیگر از اقدامات برشمرد و با اشاره به زبان آموزیِ دو سویه، بعنوانِ هدف از تشکیل این اتاق اظهار داشت: خوشبختانه می توان ادعا کرد که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد از تفاهمنامه علمی میان ایران و کره جنوبی، پیاده سازی و وارد فاز اجرایی شده است.

طیبی درباره احیای جاده ابریشم، بعنوانِ یکی از محورهای تفاهم نامه علمی دو کشور گفت: در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که در حوزه احیاء جاده ابریشم، ۲ کشورِ چین و کره جنوبی فعالیت محوری دارند. چین هدفِ One Belt, One Road (یک کمربند، یک جاده) را دنبال می کند. کره جنوبی اما با هدف توسعه علمی، شبکه ای را با عنوانِ "SUN " یا شبکه دانشگاه های جاده ابریشم ( the Silk-Road Universities Network)، متشکل از بیش از ۷۰ دانشگاه کشورهای مختلف در مسیر این جاده ایجاد کرده که در این میان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه علامه و دانشگاه گیلان، اعضای ایرانی این شبکه هستند.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون چندین اجلاس برگزار شده که اهدافِ آن بر فعالیتهای دانشجویی متمرکز بوده است. بطور مثال: در چارچوب برنامه های شبکه دانشگاه های جاده ابریشم، تاکنون چندین مسابقه نقاشی، عکاسی و نویسندگی درباره جاده ابریشم برگزار شده که اتفاقاً دانشجویانی از دانشگاه های علامه و اصفهان نیز جزو برندگان و برگزیدگان آن بودند.