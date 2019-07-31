ایرج راد به «دکتر نون» پیوست/حضور قطعی سعید نیکپور و فرزانه کابلی

هادی مرزبان کارگردان تئاتر که بعد از ۱۲ سال پیگیری، نمایش «دکتر نون» را از بهمن‌ماه سال جاری در تالار وحدت روی صحنه می‌برد درباره گروه بازیگری این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: گروه بازیگری نمایش «دکتر نون» در حال تکمیل است و حضور تعدادی از بازیگران با سابقه در این نمایش قطعی شده است. گروه بازیگران این اثر با آغاز تمرین‌های نمایش از یک ماه دیگر، به صورت کامل معرفی خواهند شد.

وی درباره بازیگرانی که حضورشان در «دکتر نون» قطعی شده است، افزود: سعید نیکپور، ایرج راد و فرزانه کابلی بازیگرانی هستند که حضورشان قطعی شده است.

مرزبان با اشاره به حضور چند بازیگر شناخته شده دیگر در اجرای این اثر نمایشی، اظهار کرد: قرار است در نمایش «دکتر نون» یکی از بازیگران مطرح و تأثیرگذار سینما، تئاتر و تلویزیون حضور داشته باشد که این اولین همکاری من با او است. البته این بازیگر همزمان با آغاز تمرین‌های نمایش معرفی می‌شود.

وی در پایان درباره زمان آغاز و پایان اجرای عمومی «دکتر نون» یادآور شد: قرار است نمایش «دکتر نون» را بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در تالار وحدت اجرا کنیم.