کشف ۶۱۵ کیلوگرم مواد مخدر/عامل تیراندازی سد وحدت سنندج دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه ۶۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی در سال گذشته ۳۳۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده بود، افزود: در این زمینه شاهد رشد ۷۹ درصدی کشفیات بوده ایم و همچنین در بحث دستگیر شدگان و عاملان پخش و فروش مواد مخدر نیز ۱۰ درصد رشد داشته ایم.

فرمانده انتظامی استان کردستان به وضعیت کلی جرائم رخ داده در این استان اشاره کرد و ادامه داد: نسبت به جمعیت کشور وضعیت کردستان بسیار مطلوب است و در حال حاضر در رتبه ۲۷ کشوری قرار داریم.

سردار آزادی یادآور شد: یکی از جرائمی که در استان افزایش بسیاری داشته جرائم مالی و اقتصادی در حوزه فضای مجازی است که در طول چهار ماه گذشته از سال رشد ۳۰۰ برابری داشته است و در مقابل در بحث کشف این جرائم نیز با تلاش های مجموعه انتامی استان ۲۵۰ درصد رشد داشته ایم.

وی بیان کرد: در حوزه فضای مجازی ۶۱ درصد جرائم در بخش مالی، ۳۰ درصد در بخش مفاسد اجتماعی و ۹ درصد نیز در سایر بخش ها اتفاق می افتد که به ور جد مقابله با این جرائم در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه به کاهش ۱۱ درصدی وقوع قتل در این استان طی چهار ماهه اول سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی از سال ۹۴ تا کنون هیچ پرونده قتلی بی سرانجام نمانده و تمامی این پرونده ها با شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین مختومه شده است.

سردار آزادی یکی دیگر از فعالیت های اولویت دار نیروی انتظامی را مبارزه با قاچاق عمده عنوان کرد و اظهار داشت: در طول این چهار ماه ۶۲ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی درون و بون شهری اشاره کرد و افزود: در طول این چهار ماه ۳۴ درصد کاهش کشته شدگان حوادث رانندگی را داشته ایم و از ۱۵۳ نفر در مدت مشابه در سال گذشته به ۱۰۱ نفر رسیده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به شهرستان هایی که بیشترین جرائم در آنها اتفاق می افتد، ادامه داد: ۳۴ درصد جرائم کل کردستان در سنندج و ۱۵ درصد در قروه، ۱۰ درصد در بانه، هشت درصد در سقز و بیجار، هفت درصد در مریوان، شش درصد در کامیاران و دیواندره، سه درصد در دهگلان و دو درصد نیز در سروآباد اتفاق می افتد.

سردار آزادی یادآور شد: همچنین در خصوص جرائم رقم خورده ۴۷ درصد سرقت ها در سنندج اتفاق می افتد و ۹ درصد در قروه و سقز، هشت درصد در مریوان، هفت درصد در کامیاران، شش درصد در بیجار، پنج درصد در دهگلان، چهار درصد در بانه و دیواندره و یک درصد نیز در سروآباد اتفاق افتاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص سرقت های مسلحانه در این استان بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ سرقت مسلحانه ای به وقوع نپیوسته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: سال گذشته چند مورد سرقت مسلحانه در سطح کردستان اتفاق افتاد و روند رو به رشد نسبت به سال ۹۶ را شاهد بودیم که خوشبختانه با شناسایی و دستگیری تمامی عوامل این سرقت ها در سال جاری تا کنون شاهد وقوع چنین جرمی در این استان نبوده ایم.

سردار آزادی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر در خصوص دستگیری عامل تیراندازی در سد وحدت سنندج نیز اظهار داشت: به محض اینکه مراتب از طریق تماس تلفنی مردمی به اطلاع پلیس ۱۱۰ رسید ماموران انتظامی در این مکان حضور یافته که عامل تیراندازی متواری شده بود اما یک قبضه سلاح شکاری در محل پیدا شد و پس از پیگیری های پلیس فرد مورد نظر شناسایی و دستگیر شد و به مراجه قضایی معرفی شد.