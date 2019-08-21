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۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۰۹

در سایه سیاست‌های خصمانه تل‌آویو اتفاق افتاد؛

وخامت حال اسرای فلسطینی بیمار در بند رژیم صهیونیستی

وخامت حال اسرای فلسطینی بیمار در بند رژیم صهیونیستی

هیأت رسیدگی به اوضاع اسرای فلسطینی از بی توجهی تعمدی مسئولان زندان های رژیم صهیونیستی به اوضاع اسیران فلسطینی بیمار در این زندانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هیأت امور اسیران فلسطینی اعلام کرد که مسئولان زندانهای رژیم صهیونیستی به صورت عمدی به اوضاع جسمانی و پزشکی اسیران فلسطینی بی توجه هستند.

این هیأت اعلام کرد: صهیونیستها عمدا توجهی به اوضاع بد جسمانی اسیران مجروح و مریض فلسطینی نمی کنند.

هیأت مذکور هم چنین اعلام کرد: صهیونیستها کاری می کنند که بیماری اسیران فلسطینی تشدید شود و زندگی آنها به خطر افتد.

بر اساس این گزارش، تعداد اسیران فلسطینی بیمار در زندان های رژیم صهیونیستی به بیش از ۷۰۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 4697739

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