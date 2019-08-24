وزیر نیرو به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند/ افتتاح ۷ پروژه بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله پاسره در حاشیه بازدید از پروژه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب تنگاری دشت روم، افزود: با هدف بررسی طرح ها، پیگیری مشکلات و رفع آنها وزیر نیرو طی ماه جاری به استان سفر می کند.

پاسره با اشاره به پروژه فاضلاب تنگاری، اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال برای ۷۰۰ خانوار در حال اجرا بوده و هم اکنون قریب به ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پاسره خاطرنشان کرد: تمامی فرایند های اجرای شبکه و تصفیه خانه مجهز فاضلاب تنگاری به دست نیروهای تحصیل کرده استان انجام می شود.

پاسره فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت نام و یاد شهدای دولت از جمله شهید رجایی و شهید باهنر، گفت: در هفته دولت در زمینه آب روستایی ۷ پروژه بزرگ آبرسانی، تصفیه آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به بهره برداری می رسد.

وی افزود: بهره برداری از ۳ پروژه ملی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و همچنین ۴ پروژه استانی با اعتبار حدود ۵ میلیارد تومان در هفته دولت عملیاتی می شود. همچنین ۲۲ هزار نفر در پروژه های ملی شرکت آب و فاضلاب روستایی که در هفته دولت به بهره برداری می رسد ذینفع خواهند شد.

وی افزود: در زمینه پروژه های استانی نیز قریب به ۳۰۰۰ نفر از خدمات آبفای روستایی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان با اشاره به اجرای پروژه های آب و فاضلاب در استان، اظهار کرد: پروژه جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب سی سخت برای جمعیت ۱۰ هزار نفری و در نهایت با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی طی هفته آتی به بهره برداری می رسد.

پاسره در واکنش به گلایه ها از طولانی شدن پروژه تصفیه خانه آب سرفاریاب، گفت: این پروژه بزرگ با حساسیت جدی ما برای تامین بهترین تجهیزات مدتی طولانی شد اما خوشحالم کاری تحویل مردم می شود که استانداردهای جهانی در آن رعایت شده و هم اکنون این پروژه با اعتبار قریب به ۶۰ میلیارد ریال هم اکنون در مدار بهره‌برداری است و آب بسیار باکیفیت و سالم برای مناطق شهر و روستاهای سرفاریاب تولید و عرضه می شود.