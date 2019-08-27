بازار سهام ظرف یک هفته بدتر از سقوط ماه دسامبر سقوط خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تحلیل‌گر اقتصادی ارشد شرکت نامورا گفت: آیا سقوط سنگین سهام در سال گذشته را به خاطر دارید که طی آن بازارهای سهام با بدترین ماه دسامبر خود از بحران مالی بزرگ جهانی تا کنون، روبرو شدند؟ چیزی بدتر از آن اتفاق می‌تواند ظرف چند روز آینده رخ دهد.

استراتژیست اقتصاد کلان، ماساناری تاکادا، که پیشتر در این ماه، در مورد سقوط سنگین سهام طبق رویداد «لِمان»، هشدار داده بود، حالا که شرایط بازارهای جهانی هیچ نشانه‌ای از بهبود نشان نمی‌دهند، بیشتر به پیش‌بینی خود تاکید دارد. به همین دلیل او پیش‌بینی می‌کند که احتمالا سقوطی بزرگ در این هفته رخ خواهد داد.

او می‌گوید: بازار سهام آمریکا با بزرگترین آزمون خود در سال جاری روبرو خواهد شد. او ادامه داد: حرکات بازارها در طول ۲ هفته گذشته نشان‌دهنده شباهت بسیار بالایی بین وضعیت کنونی و وضعیت سال ۲۰۰۸ (بحران بزرگ مالی جهان) می‌باشد.

در سال ۲۰۰۸ که برادران معروف لِمان بازداشت شدند، شاخص داوجونز بیش از ۳۳ درصد سقوط کرد. سقوط این شاخص باعث تشدید رکود بازارهای مالی و به وجود آمدن بحران بزرگ اقتصادی جهان شد.