اولین میزبانی ژاپنی ها از بهترین های تکواندو جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی با اشاره به این موضوع نوشت: این اولین باری است که این رویداد معتبر در «سرزمین آفتاب تابان» برگزار می‌شود. رقابتهایی که در شهر «چیبا»، جایی که سال آینده میزبان رقابتهای تکواندو در بازی‌های المپیک است، برگزار خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است؛ برترین تکواندوکاران جهان در هشت وزن المپیک (چهار وزن زنان و چهار وزن مردان) به مدت سه روز طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر (۲۲ تا ۲۴ شهریورماه) به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس آخرین رده بندی المپییکی ۳۱ ورزشکار برتر، در هر رده وزنی به این مسابقات دعوت شده اند.

دکتر «چو» رئیس فدراسیون جهانی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیک بودن بازی‌های المپیک ۲۰۲۰، ما پیش بینی می‌کنیم یک رویداد بزرگ در اولین جایزه بزرگ ژاپن برگزار شود. علاوه بر این، بازیکنان، مربیان و مسئولان می‌توانند از نزدیک شهر و سالن میزبان المپیک آینده را تجربه کنند.

نزدیک به سک سال آینده سالن «ماکوهاری» در شهر چیبا میزبان رقابتهای تکواندو در المپیک است و رقابتهای جایزه بزرگ نیز در همین سالن برگزار می‌شود و این فرصتی است برای سازمان دهندگان تا نگاه دقیق‌تری به مسائل مربوطه در زمان مسابقاتداشته باشند.

تیم ملی تکواندو ایران با شش تکواندوکار دوشنبه هفته جاری برای حضور در این مسابقات راهی ژاپن می‌شود.