به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم ابطحی که در برنامه فردای بهاری رادیو گفت‌وگو سخن می‌گفت، اظهار کرد: اخیراً سمیناری در تل‌آویو برگزار شد و حدود ۴۰۰ نفر از اندیشمندان صهیونیست جمع شدند تا هویت شیعه را بررسی کنند و بفهمند شیعه به مبنای چه اصلی پابرجاست؛ مقالات متعددی را از نویسندگان خود جمع‌آوری کردند که حاصل آن، این بود که پیوند عمیقی بین هویت شیعه و قیام حضرت اباعبدالله (ع) است.

وی افزود: این کنگره بدین نتیجه رسید که شیعیان با یاد امام حسین (ع) قیام می‌کنند و با نام امام مهدی (عج) قیام خود را حفظ و نگهداری می‌کنند.

حجت الاسلام ابطحی با بیان اینکه هویت شیعه با نگاه سرخ به قیام اباعبدالله (ع) و نگاهی سبز به انتظار و قیام حضرت صاحب الزمان (عج) پابرجاست، تصریح کرد: در کتاب عاشورا و انتظار این پیوند بخوبی تبیین شده است و نویسنده اشاره دارد مهدی (عج) ادامه حسین (ع) است و انتظار، ادامه عاشوراست.

وی ضمن خوانش بخشی دیگر از این کتاب، ادامه داد: یکی رمز حیات شیعه است و دیگری رمز بقای آن، یکی رمز قیام و دیگری عامل حفظ و استمرار آن؛ [لذا] مهدی (عج) وارث عاشوراست؛ همچنان که حسین (ع) وارث پیامبران (ع) است.

حجت الاسلام ابطحی افزود: عاشورا دریچه‌ای رو به انتظار است و انتظار تجلی آرزو و آمال کربلاست. فرهنگ عاشورا مایه بالندگی منتظران مهدی (عج) در عصر انتظار است. انتظار ثمره کربلاست و یاران مهدی (عج) همه کربلایی اند و غربال شده و آبدیده می‌باشند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: حضرت مهدی (عج) و امام حسین (ع) هر دو تحرکاتی دارند؛ حرکت امام در کربلا و حرکت بقیه الله الاعظم (عج) در ظهور تجلی می‌یابد.

حجت الاسلام ابطحی ادامه داد: زمینه این اشتراکات موجب شد خروج اباعبدالله (ع) ضرورت بگیرد و زمینه‌هایی دیگر موجب ظهور خواهد بود.

وی اشتراک در ویژگی‌های اصحاب و یاران دو حضرت را نیز یادآور شد و افزود: راحت‌ترین ارتباط و ابتدایی‌ترین ربط حضرت اباعبدالله (ع) و امام عصر (عج) نَسبی است؛ اما ارتباط سببی نیز وجود دارد که اهمیت بیشتری می‌یابد.

حجت‌الاسلام ابطحی درباره ماهیت ارتباط سببی اظهار داشت: حضرت بقیه الله (عج) منتقم خون به ناحق ریخته شده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و این ارتباط ویژه و خاص است.