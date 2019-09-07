سردار« غیب پرور» جانشین قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی سردار غلامحسین غیب پرور را به سمت جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) منصوب کرد.

متن حکم فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار برادر غلامحسین غیب پرور

نظر به تجارب ارزشمند و مجاهدت های خستگی ناپذیر جنابعالی در مسئولیت‌های مختلف به ویژه رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با امعان نظر به تقدیر مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) از تلاش های ارزنده و مواضع انقلابی شما، به موجب این حکم به سمت جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) منصوب می شوید.

امید است با اعتماد مطلق به خداوند متعال، عنایت کامل به موازین شرع مقدس اسلام، شوق و عشق به اسلام و امام (ره)، پیروی از فرامین، تدابیر و منویات ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و توجه به اساس سپاه که بر پایه احساس تکلیف، حرارت دینی و شور انقلابی، تکیه بر عنصر ایمان و اعتقاد راسخ و پایداری بنا نهاده شده است و نیز بهره‌گیری از تجربیات متراکم، ارزشمند و عزت مندانه انقلاب اسلامی به ویژه هشت سال دفاع مقدس بتوانید وظایف محوله را به نحو شایسته به انجام برسانید.

توفیقات الهی و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را برای شما مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی