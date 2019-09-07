به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم (ص)، این ویژه برنامه به گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید سید مصطفی موسوی، جوانترین شهید ایرانی مدافع حرم اختصاص دارد که در سن ۲۰ سالگی، به عنوان بسیجی تکاور به سوریه اعزام شد. او در ۱۸ آبان ۱۳۷۴ در ازنا از توابع استان لرستان چشم به جهان گشود. وی شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ همزمان با شب آخر محرم الحرام، در منطقه حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این ویژه برنامه که با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود، از خانواده شهید موسوی که ساکن منطقه ۱۸ هستند تجلیل خواهد شد.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صالح نیا نماینده ولی فقیه و امام جمعه غرب تهران، مدیحه‌سرایی یوسف بالو، پخش نماهنگ، خاطره گویی خانواده شهید و پذیرایی در سفره نذری سید الشهدا (ع) از جمله بخش‌های این ویژه برنامه است.

ویژه برنامه "شاه شمشاد قدان" روز یکشنبه ۱۷ شهریور مصادف با هشتم ماه محرم در موزه شهدای منطقه ۱۸ به نشانی بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان بهرامی (یاران)، تقاطع یاران و شهدای دانش آموز، موزه شهداء برگزار می‌شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۶۶۲۰۷۰۶۵ تماس بگیرند.