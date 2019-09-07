حجت الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) بر لزوم حمایت از حوزه خانواده در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: دشمنان این نظام، خانواده را به عنوان بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در جامعه اسلامی در نوک پیکان توطئه‌های خود قرار داده‌اند.

وی حوزه خانواده را از اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی دانست و بیان کرد: در این راستا طرحی با عنوان پویش ملی «هم سرنوشتیم» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

نجیمی تصریح کرد: در قالب این طرح جلساتی با حضور اقشار تأثیرگذار استان به ویژه با توجه به قرار گرفتن در ماه محرم با حضور مبلغین، مبلغات، مداحان، شاعران و رؤسای هیئات برگزار و ضمن تبیین جایگاه ضرورت بحث خانواده، تغذیه فکری لازم در قالب ارائه محتوا صورت گرفته است.

وی بر لزوم تسهیل شرایط ازدواج در جامعه تاکید کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نخستین گام برای حمایت از ازدواج آسان طرح مشارکت در اهدای اقلام ضروری جهزیه به زوج‌های نیازمند را در دستور کار خوا قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در این راستا طرح «مسجد احسان» با محوریت ائمه جماعات و مساجد توسط سازمان تبلیغات اسلامی کشور با همکاری بنیاد برکت در سطح کشور اجرا شد.

وی افزود: در مرحله اول طرح هر مسجد یک جهیزیه با محوریت مناطق محروم و روستاهای استان اجرا و پس از شناسایی زوج‌های نیازمند هماهنگی‌های لازم جهت اهدا جهیزیه صورت گرفته است.

نجیمی با بیان اینکه در این طرح مبلغی توسط زوجین پرداخت شده است، عنوان کرد: در مجموع ۱۲ قلم کالا به ارزش بالغ بر ۱۲۰ میلیون ریال به زوج‌های نیازمند در قالب این طرح اهدا شد.

وی تصریح کرد: در قالب طرح مسجد احسان ۱۳ سری جهیزیه به ۱۳ زوج جوان نیازمند در آستانه ازدواج استان اهدا شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیری در حوزه ازدواج تاکید کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مرتبط نیز در این حوزه تسهیل‌گری لازم را انجام دهند.