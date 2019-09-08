تصاویر موبایل موتورلا با دوربین پاپ آپ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، ماه گذشته «ایون بلاس» یکی از کارشناسان فناوری رندرهایی از یک موبایل مرموز موتورلا منتشر کرده که روی نمایشگر آن هیچ گونه بریدگی وجود نداشت. اکنون در فروم XDA Developers تصاویری از یک موایل مرموز با دوربین سلفی پاپ آپ منتشر شده است.

این تصاویر نیز نشان می دهند نسبت نمایشگر به دستگاه زیاد است.

در تصاویر افشا شده لبه های چپ و راست دستگاه بسیار باریک هستند. البته لبه پایینی آن کمی قطور است. نمایشگر دستگاه نیز مسطح است اما هنوز مشخص نیست LCD یا AMOLED است. لبه بالایی موبایل نیز به نظر می رسد دارای یک بلندگوی باریک باشد.

همچنین طبق مشاهدات به نظر می رسد سیستم عامل دستگاه اندروید وان باشد. این دستگاه در مقایسه با موبایل هایی با ماژول دوربین پاپ آپ کمی متفاوت است زیرا ماژول در سمت راست بالای دستگاه قرار گرفته است.