به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادری کارشناس دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در این باره گفت: در ادامه مطالعات فونستیک برای کشف تاکسونهای جدید پروانه در کشور مخصوصاً در استان کرمان در اوایل بهار سال ۱۳۹۵ از کوه‌های لاله زار در این استان بازدیدی به عمل آمد. این منطقه از دوره‌های یخبندان گذشته هنوز جمعیت‌هایی از گونه‌های مختلف را به صورت محدود در خود جای داده است که با گرم‌تر شدن اقلیم روز به روز محدود تر می‌شوند.

وی افزود: در این ناحیه از استان با توجه به پوشش گیاهی و ارتفاع مناسب انتظار یافتن گونه‌های زود پروازی از پروانه‌ها از خانواده‌های Pieridae و Lycaenidae می‌رفت که در سفر مزبور همین موضوع به اثبات رسید و جمعیت کوچکی از گونه‌ای پروانه به نام Anthocharis gruneri که قبلاً تا نیمه شمالی زاگرس یافت شده بود کشف شد که مشخصاً تفاوت‌های بارزی با سایر جمعیت‌ها و زیرگونه‌های شناخته شده داشت و لذا تصمیم بر آن شد که این جمعیت تحت عنوان زیر گونه جدیدی برای علم توصیف شود.

نادری یادآور شد: این تاکسون به افتخار آقای علیرضا زمانی عنکبوت شناس جوان و برجسته کشورمان Anthocharis gruneri zamanii نام گرفت.

مقاله توصیف این تاکسون جدید توسط علیرضا نادری و پروفسور ورنر باخ از کشور آلمان در مجله پروانه شناسی آپولو در کشور آلمان در اول مرداد ماه سال ۱۳۹۸ منتشر شده است.

به گفته محمد مدادی مدیرکل موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، نمونه هولوتیپ تاکسون توصیف شده در مجموعه علمی حشرات واقع در موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست نگهداری می‌شود.