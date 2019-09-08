مذاکره با آمریکا در شان پیروان مکتب «هیهات منا الذلة» نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه یک شنبه در جمع عزاداران حسینی هیئت رزمندگان اسلام (محبان حضرت زهرا (س)) اظهار داشت: غیرت دینی از جلوه‌های مهم نهضت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی با اشاره به جلوه‌های غیرت در دینی در عرصه سیاسی ابراز داشت: فرد دین شناس و دارای غیرت دینی برنامه زندگی خود را بر مبنای دین قرار خواهد داد و این در حالی است که برنامه دشمنان این است که دینداری را تنها در اعمال خاص معنوی خلاصه کنند.

دین اسلام برای همه ابعاد زندگی بشریت برنامه دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دین اسلام برای همه ابعاد زندگی بشریت برنامه دارد، ابراز داشت: نگاه غیر دینی و دیدگاهی که دین را وارد متن زندگی انسان‌ها نکند نگاهی سکولار و ضد دین است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرموده‌اند که دین ما همراه سیاست است و شهید مدرس نیز دیانت را عین سیاست معرفی می‌کند، بیان داشت: در واقع دینی که وارد زندگی بشریت می‌شود باید در عرصه سیاسی نیز برنامه‌هایی برای زندگی مردم داشته باشد.

سیاستی که بخواهد به دین خط دهد چیزی جز حقه بازی نیست

آیت الله خاتمی تاکید کرد: بیان داشت: ما دینی را عین سیاست می‌دانیم که به سیاست خط دهد اما سیاستی که بخواهد به دین خط دهد جز حقه بازی چیزی برای عرضه به بشریت ندارد و همان دینی است که معاویه قصد ترویج آن را داشت.

وی تصریح کرد: کسی که به بهانه تحلیل سیاسی دروغ بگوید، تهمت بزند و حاضر به انجام هر کاری به بهانه پیشرفت در سیاست و به دست آوردن قدرت باشد از دینداری به دور است.

تحمل دوستان از جنبه‌های غیرت دینی در عرصه سیاسی است

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره اینکه جنبه دیگر غیرت دینی در عرصه سیاسی این است که فرد تحمل دوستان خود را داشته باشد، اظهار داشت: مطابق آیات قرآن مومنان در برابر دشمنان نفوذناپذیر و در برابر دوستان و افراد خودی مهربان است.

وی با اشاره به اینکه اصول گرایی با توجه تعریف رهبر معظم انقلاب دنیایی از سعه صدر را به همراه دارد، بیان داشت: اختلاف حتی در زمان امامان شیعه نیز در میان مردم وجود داشته است و ایشان مردم مومن را امر به تحمل یکدیگر و بردباری کرده‌اند.

اختلاف سلیقه اگر درست هدایت شود نعمت است

آیت الله خاتمی با بیان اینکه اختلاف سلیقه خطرناک نیست بلکه اگر درست هدایت شود نعمت است، ابراز داشت: تک صدایی هرگز به مصلحت کشور ما نخواهد بود و بر این اساس ما نیز باید همانگونه که امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب سلایق مختلف را به رسمیت می‌شناسند عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اختلاف سلیقه‌ها نباید موجب تفرقه میان افراد کشور شود، به تفاوت میان تفرقه و اختلاف سلیقه اشاره کرد و ابراز داشت: اختلاف سلیقه در روش‌های مختلف عمل کردن به یک عقیده یکسان ممکن است همواره وجود داشته باشد و خطرناک نیز نیست اما تفرقه این است که افراد را از رسیدن به این عقیده یکسان باز داریم.

افراد انقلابی باید سعه صدر را در وجود خود نهادینه کنند

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه افراد انقلابی باید سعه صدر را در وجود خود نهادینه کنند، تصریح کرد: در کشور ما همه بر حفظ نظام و پیروی از ولایت فقیه تاکید دارند؛ ممکن است راه‌های رسیدن به این هدف مشترک متفاوت باشد که مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه نباید در اصل موضوع اختلاف ایجاد شود.

وی به توصیه به حق و صبر به عنوان چهارمین نکته در موضوع غیرت دینی در عرصه سیاسی اشاره کرد و گفت: امیدوار کردن مردم بر خلاف خواسته دشمنان از مصادیق تواصی است و در این ارتباط به طور مثال اگر ارتباط فردی با نظام کم شد می‌توانیم دلسوزانه با وی صحبت کنیم.

با این همه عناصر امیدآفرین در کشور جایی برای نا امیدی نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: دشمنان نظام با رقم زدن مشکلات اقتصادی و گران فروشی‌های افسار گسیخته قصد نا امیدی مردم را دارند و در این میان فضای مجازی آلوده وشبکه های ماهوار ای بیگانه نیز با همه توان تلاش می‌کنند تا تا مردم را از راه درست مایوس کنند اما باید بر این نکته تاکید کنیم که با این همه عناصر امیدآفرین در کشور جایی برای نا امیدی نیست.

وی با بیان اینکه به تعبیر امام خمینی (ره) دست دیگری این انقلاب را هدایت می‌کند و عنایات خداوند پشت سر این انقلاب است، تصریح کرد: یقین بدانید امامان معصوم به این کشور نظر دارند و به یقین این ۴۰ سال را با عنایات خاص این بزرگوران پشت سر گذاشتیم.

دشمنان می‌خواهند مردم را از انقلاب جدا کنند

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه ما مردمی وفادار داریم که سالهاست در تمامی عرصه‌های دفاع از نظام حضور فعال دارند، گفت: دشمنان می‌خواهند مردم را از این انقلاب جدا کند که ۴۰ سال است نتوانسته و در آینده نیز نخواهند توانست.

وی با بین اینکه از مصداق‌های تواصی، امید دادن است و جوانان مستعد، نیروهای مسلح توانمند و همه عناصر دیگر امید بخش این کشور هستند، گفت: بنده به شخصه تاکنون از رهبر معظم انقلاب دو بار این کلام را شنیده‌ام که «آینده را به مراتب روشن‌تر از گذشته می دانم»، بر این اساس یقین بدانید که گرفتاری‌ها و مشکلات کشور برطرف می‌شود.

غیرت دینی نقطه مقبل جناح مداری و حزب مداری است

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه بخش پنجم غیرت دینی در عرصه سیاسی، داشتن انصاف است، گفت: خداوند در آیات قرآن می‌فرماید که تمام تلاش خود را بکنید که عادلانه رفتار کنید؛ در واقع غیرت دینی در نقطه مقبل جناح مداری و قبیله مداری و حزب مداری است.

وی با بیان اینکه ششمین نکته در ارتباط با غیرت دینی در عرصه دینی این است که دقت کنیم که دین فدای سیاست و دنیای دیگران نشود، اظهار داشت: اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس را در پیش رو داریم؛ انتخابات جشن سیاسی است و باید مراقب باشیم که به معنای پشت پا زدن به ارزش‌های دینی نباشد.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: دو موضوع مهم در انتخابات یکی حضور مردم است و دیگری اینکه دقت کنیم افرادی که انتخاب می‌شوند انقلابی و در شان مجلس شورای اسلامی باشند.

در عرصه تبلیغات انتخاباتی مراقب تهمت‌ها باشیم

وی اضافه کرد: دغدغه ما باید این باشد که در عرصه تبلیغات انتخاباتی مراقب تهمت‌ها باشیم و هر سخنی را نپذیریم.

امام جمعه موقت تهران تحت تاثیر شایعات نبودن را هفتمین نکته مورد توجه در ارتباط با غیرت دینی برشمرد و گفت: قرار نیست هر خبری مورد قبول ما باشد چرا که کار دشمن ساختن شایعات است و در این راستا باید مراقب فضای مجازی باشیم.

وی بدبینی نسبت به دشمنان را هشتمین نکته در غیرت دینی در عرصه سیاسی برشمرد و گفت: باید توجه کنیم که دشمن فردی نیست که با شما اختلاف سلیقه و دعوا دارد بلکه منظور آیات قرآنی از دشمن کافران هستند.

آنکه غیرت دینی دارد هیچ گاه به آمریکا خوشبین نخواهد بود

آیت الله خاتمی با تاکید بر این نکته که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که دشمنان دوست ندارند خوبی به شما برسد واز هر مشکلی که به شما برسد خوشحال می‌شوند، ابراز داشت: آنکه غیرت دینی دارد هیچ گاه به آمریکا خوشبین نخواهد بود و آمریکا و اروپا را سر و ته یک کرباس می‌داند.

وی با تصریح بر این نکته که سخن گفتن و مذاکره با اروپا را منع نمی‌کنیم اما مذکره با آمریکا سم مطلق است، بیان داشت: آمریکا نیاز به مذاکره با ما دارد و ترامپ نیز مذاکره را برای رای آوردن در دوره آینده ریاست جمهوری آمریکا می‌خواهد اما مذاکره با ترامپ یعنی تسلیم در برابر تمامی خواسته‌های دشمنان و این در حالی است که تسلیم از عاشوراییان و پیروان مکتب هیهات منا الذلة به دور است.

ملت بزرگ ایران افرادی که با دشمنان مذاکره کنند را نخواهند بخشید

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آنها که غیرت دینی دارند در پی مذاکره با آمریکا نخواهند بود و ملت بزرگ ایران افرادی که با دشمنان مذاکره کنند را نخواهند بخشید؛ مذاکره‌ای که هم رهبر انقلاب و هم ملت ایران آن را نمی‌پسندند.