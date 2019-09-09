به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هشام الهاشمی کارشناس امنیتی عراقی به حملات هوایی که جنگنده های ناشناس طی ساعات گذشته در دیرالزور انجام دادند، پرداخت.

وی در توییتی اعلام کرد: جنگنده های ناشناس که احتمال اسرائیلی بوده اند، مقر ۴ گروه عراقی در مقر و نقاط مشترک در دیرالزور سوریه را هدف قرار داده اند.

از سوی دیگر شبکه روسیاالیوم به نقل از یک منبع وابسته به گارد مرزی عراق اعلام کرد که گروههای عراقی در داخل سوریه از سوی جنگنده های ناشناس هدف قرار گرفته اند.

این منبع گفت که پنج حمله انجام شده است و هر حمله به فاصله یک دقیقه رخ داده است.

به گفته این منبع؛ این حمله در داخل منطقه البوکمال سوریه انجام شده است.

این در حالی است که قبلا گروه موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه» اعلام کرده بود که جنگنده‌های ناشناس بامداد دوشنبه به شهر بوکمال حمله کردند.

علی‌رغم اینکه رسانه‌های اسرائیلی مانند گذشته سیاست سکوت خبری را درباره این حملات در پیش گرفتند اما برخی منابع می‌گویند جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بودند که این حملات را انجام دادند.

وبگاه «تایمز اسرائیل» و روزنامه «جروزالم پست» نیز در این باره به نقل از منابع خود گزارش دادند که پایگاهی متعلق به گروه‌های مقاومت در این شهر هدف حملات هوایی بوده است.