به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، کنفدراسیون آسیا لیست جدید اعضا کمیته های خود را منتشر کرد.

بر این اساس مجید احتشام زاده به عنوان عضو کمیته پیشکسوتان ، مهرداد بابادی وند عضو کمیته مربیان و جوانان و سیمین رضایی عضو کمیته فنی و داوران معرفی شدند.

انتخابات کمیته های مختلف کنفدراسیون آسیا هر دو سال یکبار برگزار می شود. احتشام زاده و بابادی وند در این دوره ابقا شدند و رضایی بعنوان عضو جدید کمیته فنی و داوران انتخاب شد.

پیمان حسنی نیز که در دوره قبل عضویت کمیته روابط عمومی بود از عضویت در این کمیته انصراف داد.