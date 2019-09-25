تمدید مهلت صادرات سیمان و کلینکر تا پایان آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع تمدید مهلت صادرات سیمان و کلینکر (تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸) را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که در تاریخ ۲۷ شهریور ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۵۵/۹۸/۳۴۷۹۳۱ مورخ ۹۸/۳/۱۳ موضوع شرایط سیمان و کلینکر و ۹۳/۹۸/۵۵۶۹۲۰ مورخ ۹۸/۴/۳۰ واجدین شرایط صدور سیمان و کلینکر به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۱۵۷۳ مورخ ۹۸/۶/۲۵ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید مهلت صادرات سیمان و کلینکر تا پایان آذر ماه سال جاری صرفا توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه، قوانین، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.