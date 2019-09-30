به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس گلاب خواننده پاپ کشورمان به «سلفی با دموکراسی» به کارگردانی علی عطشانی پیوست و قرار است نقش یک فرشته مرگ را در این فیلم بازی کند. گلاب همچنین قرار است تیتراژ پایانی «سلفی با دموکراسی» را نیز بخواند.

«سلفی با دموکراسی» فیلمی درباره جانبازان و شهدای هشت سال دفاع مقدس و داستان آن تقریباً در ادامه داستان فیلم «دموکراسی تو روز روشن» است.

فیلمبرداری این فیلم که با حجم زیادی از جلوه‌های ویژه ساخته خواهد شد، از ۱۰ مهرماه آغاز می‌شود.

پیش از این پولاد کیمیایی، پژمان بازغی و آتیلا پسیانی نیز به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده بودند.

عوامل فنی این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: علی عطشانی، نویسنده: مسعود و امیرعلی احمدیان، جانشین تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار: سید محمد احمدی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، دستیار یک و برنامه‌ریز: امیر رونقی، مدیرتولید: سعید دلاوری، مشاور تهیه‌کننده: سید محمدتقی هاشمیان، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده.