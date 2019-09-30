مدیرکل جدید گمرک تهران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید مهدی میراشرفی در حکمی محمد مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک تهران تعیین کرد. پیش از این ابوالفضل اکبرپور سمت مدیر کلی گمرک تهران را بر عهده داشته است.

مدیر کل دفتر تعرفه ستاد گمرک ایران و همچنین عضویت در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی از جمله مهمترین مسئولیت های برفامی بوده است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی بوده و عضویت در کارگروه تدوین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی در سالهای ۸۸ تا۹۰، رئیس شعبه دوم هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک با حکم وزیر اقتصاد، تدریس در دانشکده امور اقتصادی از سال ۸۳ و همچنین نماینده معاون امور گمرکی در کمیته انتصابات گمرک، از دیگر سوابق برفامی است.

گفتنی است، گمرک تهران یکی از مهمترین گمرکات کشور است که در سنوات اخیر مدیرانی از جمله کارگری، اسدی و اکبرپور در این گمرک فعالیت کرده اند. در روزهای آتی مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید گمرک تهران برگزار خواهد شد.