جابجایی یک میلیون و ۱۶۹ هزار تن کالا در استان ایلام

نورالله دلخواه ر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری یک میلیون و ۱۶۹ هزار تن کالا توسط ناوگان حمل نقل باری در استان ایلام جابجا شده است که نسبت به مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در مدت یاد شده بیش از ۷۴ هزار و ۲۹۱ بارنامه برای جابجایی کالا صادر شده است. دلخواه با بیان اینکه شرکت‌های حمل و نقل موظف به بررسی کارت هوشمند رانندگان و کامیون و رعایت تمام قوانین و ضوابط مرتبط هستند.

وی اظهارداشت: عمده کالاهای جابجا شده از مبدا استان به ترتیب، انواع سیمان، گندم، انواع گاز مایع، کلینگر، ماسه و پلی اتیلن و سایرکالاها بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام ادامه داد: ۵۳ شرکت حمل و نقل کالا در حال حاضر در استان فعال هستند و بیش از ۲ هزار و ۴۶۹ دستگاه کامیون با عمر میانگین ۱۱ سال دراستان فعالیت دارند.