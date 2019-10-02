نرم افزار تلفن همراه «مسجدیاب» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار تلفن همراه «مسجدیاب» ویژه مساجد استان تهران در اختیار عموم قرار گرفت.

نرم‌افزار «مسجدیاب» به عنوان بانک اطلاعات مساجد استان تهران، برای بهره‌مندی ائمه جماعات و نمازگزاران طراحی شده است. این نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی و تنظیم شده است که نمازگزاران بتوانند برای اقامه نماز نزدیک‌ترین مسجد را نسبت به موقعیت مکانی خود پیدا کنند.

گفتنی است طراحی این نرم افزار به گونه ای است که می‌توان فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مساجد را در آن ملاحظه کرد.

بر اساس این گزارش در این نرم‌افزار قابلیت افزایش اطلاعات مساجد تازه تاسیس، ویرایش برنامه‌های مساجد و ارسال گزارش اصلاح اطلاعات تعبیه شده است.

«مسجدیاب» در زمینه گردشگری حلال در استان تهران نیز نقش بسزایی خواهد داشت و گردشگران می‌توانند اطلاعات و تصاویر مساجد تاریخی و فاصله مکانی بین آنها را در این نرم افزار مشاهده کنند.

نرم افزار «مسجد یاب» برای تلفن همراه طراحی شده و برای اخذ داده‌ها نیاز به اینترنت دارد و پس از آن به‌صورت آفلاین به ارائه خدمات می‌پردازد.

علاقمندان می توانند برای دریافت مسجدیاب به آدرس www.masjed.ir/fa/mosque مراجعه کنند.