«هندرسون، شاه باران» چاپ سومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «هندرسون، شاه باران» نوشته سال بلو با ترجمه زنده‌یاد مجتبی عبدالله نژاد به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ سوم رسیده است.

نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۲ منتشر شده و چاپ اول این‌ترجمه‌اش هم سال ۹۶ به بازار نشر عرضه شد و حالا نسخه‌های چاپ سومش به بازار آمده‌اند.

«هندرسون، شاه باران» نوعی رمان سیر و سلوکی است که حرف های فلسفی و ماجراهای کمیک زیادی دارد. این رمان داستان مردی را در بر می گیرد که به دنبال معنای زندگی است. این مرد همه چیز دارد؛ ثروت، خانواده، پایگاه اجتماعی و ... اما از زندگی اش راضی نیست.

سال بلو نویسنده این‌کتاب متولد سال ۱۹۱۵ بود که در سال ۲۰۰۵ درگذشت. او این رمان را بیشتر از دیگر آثارش دوست داشت و همیشه از «هندرسون، پادشاه باران» به عنوان اولین کتاب فهرست آثار مورد علاقه خود نام می‌برد. این رمان، بین ۱۰۰ رمان برتر قرن بیستم هم که مدرن لایبراری modern library منتشر کرده، در رتبه بیست و یکم قرار دارد.

«هندرسون، پادشاه باران» در ۲۲ فصل نوشته شده است. شخصیت اصلی داستان این‌کتاب برای کشف معنای زندگی، سر از قبایل آفریقایی در می‌آورد و روزهای زیادی را با مردم دورترین قبایل آفریقایی می‌گذراند...

چاپ سوم ترجمه عبدالله‌نژاد از این‌کتاب با ۴۵۰ صفحه و قیمت ۶۸ هزار تومان عرضه شده است.