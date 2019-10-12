رسیدگی به نفرت پراکنی غولهای اینترنتی در کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بحث در مورد دامنه مسئولیت مدیران شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری آمریکایی برای کنترل سواستفاده از خدمات ارائه شده آنها در سال های اخیر افزایش یافته و مجلس نمایندگان امریکا تصمیم گرفته از مدیران ارشد دو شرکت گوگل و رد ایت برای بحث و تبادل نظر در این زمینه دعوت کند.

کاترین اویاما مدیر سیاست گذاری آی پی گوگل و استیو هافمن مدیرعامل ردایت، ۱۶ اکتبر در دو کمیته فرعی مجلس نمایندگان حضور یافته و به عنوان شاهد شهادت داده و نظرات خود را در مورد نحوه کنترل پلتفرم های خود برای جلوگیری از نفرت پراکنی، ترویج خشونت و غیره بیان خواهند کرد.

در این نشست نمایندگانی از برخی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق شهروندی در فضای مجازی مانند بنیاد مرز الکترونیک، اتحاد برای مقابله با جرائم آنلاین و غیره حضور خواهند یافت.

هدف از برگزاری این جلسات تصمیم گیری در این زمینه است که آیا برای حفاظت از حریم شخصی و امنیت شهروندان امریکا در فضای مجازی باید قوانین جدیدی وضع شده و استانداردهای جدیدی توسط شرکت های فناوری مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

اکثر شرکت های فناوری با هدف کاهش تعهدات خود و جلوگیری از تحمیل تعهدات جدید معتقدند بیش از این نمی توانند در برابر مطالبی که کاربران در سایت های وابسته به آنها ارسال می کنند مسئولیت بر عهده بگیرند و لذا بر این باورند که قوانین و استانداردهای موجود کافیست. در عین حال بسیاری از سیاستمداران در امریکا و دیگر کشورهای جهان چنین نظری ندارند و تاکید دارند شرکت های فناوری به خصوص در آمریکا به مسئولیت های خود برای مقابله با نفرت پراکنی، تروریسم، نژادپرستی و غیره به طور کامل عمل نمی کنند.