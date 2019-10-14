لزوم تدوین نقشه راه صادراتی منطبق با بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ؛ حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تیتر امشب گفت: با داشتن راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی کشور که از برنامه سوم به بعد شکل گرفت و در سال ۹۱ به صورت مصوبه از هیئت وزیران ابلاغ شد، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی داریم که در برنامه چهارم ، پنجم و ششم نیز تکرار شده است.

وی افزود: منظور از نقشه راه اگر برنامه عملیاتی اجرایی برای راهبردها باشد، نیاز به تدوین و تنظیم دارد اما در شرایط کنونی که شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است نیاز به نقشه راه جدید منطبق و متناسب با نقشه تنظیم بازار داریم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات باید به موازات هم شکل بگیرند که یک ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر نقشه راه صادرات غیر نفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز تدوین شده است.

وی افزود: تنظیم بازار داخل یک تکلیف است به واسطه اینکه ما در برابر مردم مسئول هستیم اما با توجه به مشکلات ساختاری، توسعه صادرات غیرنفتی را باید با سیاست های تنظیم بازار منطبق کرد. برای تنظیم بازار داخل باید ممنوعیت و محدودیت های صادراتی را کم کرد به جای آن از عوارض استفاده کنیم. در صورت داشتن تولید صادراتی باید از حق صادرکنندگان برای عدم ممنوعیت صادراتی دفاع کرد.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره تدوین نقشه راه صادراتی برای ۱۵ کشور هدف گفت: صادرات بیشتر آنکه خروجی واقعیت های اقتصادی باشد، نتیجه روابط سیاسی کشورها است.

موسوی گفت با توجه به اینکه در شرایط تحریم پارامترهای کنترل نشده ای بر حوزه تجارت خارجی ما ناظر است، باید بیش از اینکه بخواهیم نقشه راه صادراتی بنویسیم ؛ بیشتر به فکر اصلاح و بهبود شرایط موجود و تقویت بنگاه ها برای نفوذ در بازارهای کنونی باشیم.

همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی باید تبیین شود که اکنون در ابتدای راه هستیم. هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می دهد اولین مقصر صادرکننده شناخته شده در صورتی که اصلاح نگاه به صادرکننده لازم است و تبیین نقش صادرات و صادرکننده مهم است.

او افزود امروز مهمترین مشکل جامعه اشتغال است که نیاز به بازار باز دارد. در صنعت، کشاورزی و غیره تولیدکنندگان با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می کنند که باید با افزایش ظرفیت به اشتغال و صادرات کمک کنیم.

جمشید نفر در ادامه گفت: ما هیچ وقت برای توسعه صادرات برنامه نداشتیم و ظرفیت ها را نشناختیم.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت:به دلیل نبود نگاه صادراتی توسعه صادراتی شکل نمی گیرد چون بیشتر از واردات حمایت شده بنابراین اگر حمایت های دولتی از صادرات بیشتر بود شرکت های صادراتی بزرگ نیز تشکیل میشد.