سهولت بر نظارت شکایت از وکلا با انتقال مراکز دادیاری به استان ها

علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص رسیدگی به تخلفات وکلا گفت : در این دورۀ مرکز، تحول بزرگی در این حوزه اتفاق افتاده است و دادیاری از سوی مرکز به سمت استانها انتقال داده شده است.
فتحی، ضمن اشاره به معایب تمرکزگرایی در رسیدگی به تخلفات گفت: سابقاً رسیدگی به تخلفات بدینصورت بود که در مرکز انجام میشد. این امر منجر به انباشت پروندهها در مرکز میشد. همچنین حضور همکاران برای رسیدگی به تخلفات به دلیل مسافت راه، زمان بیشتری را میبرد.
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان مازندران در ادامه افزود: این موضوع منجر به کاهش سعه ی صدر میشود و شاید این صحه صدر کمتر میتوانست ما را در رساندن به اهداف خود کمک کند. حال این مشکل مرتفع شده است و اینیک کار جدید در مرکز وکلای قوه قضاییه است.
فتحی، ضمن اشاره به محاسن انتقال دادیاری از مرکز به استانها گفت: با این اتفاق، وکلا در راستای رسیدن به اهداف واقعی مرکز، یعنی کم کردن تخلفات، کمک میکنند. بدین طریق که افراد میدانند اشخاصی شاهد و ناظر بر رفتار آنان هستند.
وی در خصوص محاسن این امر گفت: بررسی به شکایات علیه وکلا، سابقاً این امر در مرکز صورت میگرفت. ولی اکنون با انتقال آن به استانها امر نظارت بسیار سادهتر میشود که این موجب میشود از بسیاری از تخلفات جلوگیری شود.
فتحی ضمن اشاره به اعتراضات صورت گرفته علیه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: معترضان بدین موضوع از این منظر که استقلال کانون وکلا در میان است به موضوع نگاه میکنند. اما باید گفت اینگونه نیست و ازآنجاکه قضاوت و وکالت دو بال فرشتهی عدالت هستند لذا حیات مرکز نمیتواند مشکلساز باشد. حتی وجود مرکز میتواند بسیار برای رسیدن به عدالت کمک ساز باشد.
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