دیدار لودریان با سران عراقی و کُرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه امروز سه شنبه اعلام کرد که برای مطرح کردن موضوع عناصر داعشی، به زودی با سران عراقی و کُرد دیدار می کند.

وزیر خارجه فرانسه در این خصوص خطاب به نمایندگان در پارلمان کشورش اعلام کرد: در صورتیکه کمپ های نگهداری اسرای داعش به اندازه کافی مورد حفاظت قرار نگرفته باشند، آن ها (عراقی ها و کردها) می توانند در این ارتباط اقداماتی را انجام دهند.

ژان ایو لودریان ادامه داد: به زودی با سران عراقی و کرد دیدار کرده تا از این مهمم اطمینان حاصل کنم.

گفتنی است، به دنبال حمله ترکیه به شمال سوریه برخی رسانه ها از فرار عناصر تروریست داعش از زندان های اکراد سوریه خبر داده اند.

در این میان اخباری دال بر انتقال اسرای دربند داعشی توسط نظامیان آمریکائی از سوریه خبر می دهند.