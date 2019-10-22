به گزارش خبرنگار مهر، گروه آلمانی شیلر به‌سرپرستی کریستوفر فون دیلن که سال ۹۶، میزبان حدود ۲۴هزار مخاطب در ایران بود، آبان امسال با اجرای قطعات آلبوم جدید «صبح دم» در تالار وزارت کشور دو شب روی صحنه خواهد رفت.

این گروه موسیقی قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ آبان سال جاری در سالن وزارت کشور تهران با اجرای منتخبی از قطعات مطرح و آلبوم جدید خود روی صحنه برود و در ادامه برگزاری تور کنسرت اروپا، تازه‌ترین کنسرت خود را در ایران برگزار کند.

طبق برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بلیت‌های قیمت‌گذاری شده برای این کنسرت با یک افزایش تقریبا ۱۵ درصدی نسبت به کنسرت‌های قبل از ۱۰۰ هزار تومان آغاز و تا ۳۵۰ هزار تومان نیز ادامه پیدا می‌کند. با این توضیح که بلیت‌های ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برای ردیف‌های اول سالن پیش‌بینی شده که به ترتیب جایگاه سالن، این قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

مهدی کاشی که به همراه مصطفی کبیری مدیریت برگزاری کنسرت گروه آلمانی «شیلر» به سرپرستی کریستوفرفون دیلن در تهران را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بلیت دور جدید این کنسرت‌ها گفت: طبیعتا قیمت بلیت در شرایطی با این ارقام تعیین شده که قیمت یورو نسبت به زمان برگزاری کنسرت‌های قبلی افزایش زیادی داشته و این افزایش قیمت طبیعتا نوساناتی در هزینه‌ها به همراه داشته که کار را برای ثابت نگه داشتن قیمت بلیت سخت کرده است. ضمن اینکه علاقه‌مندان موسیقی می‌دانند که نحوه پرداخت دستمزد به گروه‌های خارجی در برگیرنده شرایط ویژه‌ای است که پرداخت برپایه یورو و دلار یکی از این شرایط است.

کاشی ادامه داد: ما هم ناچار بودیم برای اینکه بتوانیم بخشی از هزینه‌های مربوط به گروه را پرداخت کنیم نسبت به افزایش قیمت بلیت، حدود ۱۵ درصد مبلغ را بالاتر اعلام کنیم. این در حالی است که ما برگزاری کنسرت با وجود افزایش قیت بلیت هواپیما و ترانسفر را به شکلی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تماشاگر با افزایش ناگهانی قیمت بلیت مواجه نشود. کما اینکه بلیت‌های ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان فقط دربرگیرنده صندلی محدودی در ردیف‌های جلوست که واقعا ناگزیر به تعیین این قیمت بودیم.

وی بیان کرد: قطعا مجموعه ما فارغ از دغدغه‌هایی که برای انجام پروژه‌های فرهنگی هنری دارد، در حوزه برگزاری کنسرت هم فعالیت می‌کند که توجه به مباحث اقتصادی نیز بخشی از آن است. اما به طور حتم آنچه برای ما اولویت دارد تلاش برای حضور گروه‌های صاحب موقعیت جهانی در ایران برای اجرای برنامه است. بنابراین ما در این شرایط از بسیاری از هزینه‌های خود صرف نظر کردیم تا بتوانیم میزبان مخاطبان با دور تازه کنسرت‌های گروه «شیلر» باشیم. شما مطمئن باشید انگیزه ما برای انجام یک کار فرهنگی در کنار توجه به مباحث اقتصادی این حوزه از نقش مهم‌تری برخوردار است و قطعا اگر مخاطبان شاهد افزایش قیمت بلیت هستند این اطمینان را داشته باشند که این افزایش کم رنگ قیمت بلیت فقط به دلیل افزایش هزینه‌های ما بوده است.

کریستوفر فون دیلن که پس از اجرای پنج شب کنسرت در تهران، قطعه «برلین – تهران» را ساخت و این اثر را برای نخستین بار در اسفند ماه سال ۹۶ طی سه شب در ایران اجرا کرد، اوایل امسال تازه‌ترین آلبوم گروه شیلر با نام «صبح دم» (MORGENSTUND) را در همکاری با هنرمندان ایرانی منتشر کرد. این در حالی است که اعضای گروه شیلر قرار است در کنسرت ایران منتخبی از آثار برترشان را به همراه قطعات آلبوم جدیدشان با نام «صبح دم» (MORGENSTUND) به صورت اینسترومنتال اجرا کنند. این در حالی است که کریستوفر فون دیلن به همراه ارکستر خود و با حضور تکنسین صدا، نور و بک لاینر روی صحنه می‌رود.

کنسرت گروه شیلر ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸ در سالن اصلی وزارت کشور به تهیه‌کنندگی «ریتم نو» برگزار می‌شود.