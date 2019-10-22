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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۵:۳۱

توصیه محققان چینی؛

بهبود سبک زندگی از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری می کند

بهبود سبک زندگی از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری می کند

محققان تغییر سبک زندگی را بهترین شیوه پیشگیری از پوکی استخوان می دانند و توصیه می کنند افراد میانسال و مسن باید هرچه سریع تر درصدد تشخیص و درمان بیماری شان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، «جیا ویبو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی پکینگ چین، در این باره می گوید: «رژیم غذایی متعادل برای پیشگیری از پوکی استخوان بسیار مهم و موثر است که شامل افزایش مصرف کلسیم، مصرف میزان مناسب پروتئین و کاهش مصرف نمک است.»

وی در ادامه تاکید می کند: «سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، کافئین و نوشیدنی های گازدار همگی از عوامل افزایش ریسک پوکی استخوان هستند.»

همچنین محققان توصیه می کنند ورزش در حد متوسط موجب تحکیم و تقویت استخوان ها و افزایش انعطاف پذیری و تعادل بدن می شود و حداقل ۲۰ دقیقه قرارگیری در معرض نور خورشید در روز از کمبود ویتامین D پیشگیری می کند.

متخصصان تاکید می کنند افرادی که بسیار در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار دارند لازم است هرچه زودتر تحت آزمایشات و معاینات مربوط به این بیماری قرار گیرند.

کد مطلب 4752755

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