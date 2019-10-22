بهبود سبک زندگی از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، «جیا ویبو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی پکینگ چین، در این باره می گوید: «رژیم غذایی متعادل برای پیشگیری از پوکی استخوان بسیار مهم و موثر است که شامل افزایش مصرف کلسیم، مصرف میزان مناسب پروتئین و کاهش مصرف نمک است.»

وی در ادامه تاکید می کند: «سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، کافئین و نوشیدنی های گازدار همگی از عوامل افزایش ریسک پوکی استخوان هستند.»

همچنین محققان توصیه می کنند ورزش در حد متوسط موجب تحکیم و تقویت استخوان ها و افزایش انعطاف پذیری و تعادل بدن می شود و حداقل ۲۰ دقیقه قرارگیری در معرض نور خورشید در روز از کمبود ویتامین D پیشگیری می کند.

متخصصان تاکید می کنند افرادی که بسیار در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار دارند لازم است هرچه زودتر تحت آزمایشات و معاینات مربوط به این بیماری قرار گیرند.