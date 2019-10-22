تیم آوالان کامیاران در مقابل استقلال ملاثانی صف آرایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان، رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور از بعد از ظهر امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای هفته ششم در شهرهای مختلف پیگیری می شود. که تیم آوالان کامیاران در گروه الف راس ساعت ۱۵:۳۰ در خانه تیم استقلال ملاثانی به دیدار این تیم خواهد رفت.

نماینده کردستان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور هم اکنون با ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارد و حریف این هفته او یعنی تیم استقلال ملاثانی ۱۲ امتیازی است و رده نخست جدول را به خود اختصاص داده است.

براساس قرعه کشی انجام شده رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور ۲۸ تیم در دو گروه (الف) و (ب) با هم رقابت می کنند تا در پایان رقابت ها دو تیم اول هر گروه به صورت مستقیم به رقابت های دسته اول صعود کنند و تیم های دوم هم با یکدیگر مصاف دهند تا برنده آنها به عنوان تیم سوم صعود کننده به دسته اول مشخص شود.

نیروی زمینی تهران یا داماش گیلان، سردار بوکان، مقاومت تهران، استقلال ملاثانی، کاسپین قزوین، مس نوین کرمان، چوکا تالش، فولادنوین اهواز، شهرداری بم، استقلال اهواز، شهرداری همدان، پاس همدان، نفت و گاز گچساران، شهرداری بندرعباس، استقلال رامشیر، شهرداری فومن، خیبر خرم آباد، نفت امیدیه، بعثت کرمانشاه، پرسپولیس بندرگناوه، شهدای بابلسر، شهرداری ماهشهر، شهرداری آستارا، میلادمهر تهران، ملی حفاری اهواز، دارایی بندرگز، شهدای رزکان کرج و آوالان کامیاران ۲۸ تیم حاضر در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور هستند.

گفتنی است، امیرپارسازاد، محمدلطفی، مهدی سرداری، وحیدمرادی، سینااسدی، بلال وکیلی، حبیب حبیب پور، علی محمدی، سهنداسدی، میلادحسن پور، حامدنورالهی، فرهادجودکی، سعیدلطفی، میلادمظفری، حمیدقادری، صابرمحمدی، محمدخادمی و کیوان مارابی با مربیگری حمید امامی برای تیم آوالان کامیاران در هفته نخست به میدان می روند.