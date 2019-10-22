اسکوترهای خودران آزمایش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اسکوترهای خودرانی ساخته شده که به بهبود شبکه های حمل ونقل شهری کمک می کنند.

استارت آپ کالیفرنیاییTortoise مشغول توسعه فناوری خودران روی دوچرخه ها و اسکوترهایش است تا آنها بتوانند بدون نیاز به کاربر به مکان اولیه خود بازگردند. این استارت آپ قصد دارد ماه آینده این اسکوترها را آزمایش کند.

با اجرای چنین طرحی دوچرخه و اسکوتر خود به ایستگاه های شارژ باز می گردند و دیگر کاربران آنها را در اماکن مختلف رها نمی کنند.

به این ترتیب شارژ این وسایل نقلیه آسانتر خواهد بود. البته این فناوری هنوز به طور کامل آماده استفاده نیست اما تصاویری از یک اسکوتر که خود به سمت ایستگاه شارژ حرکت می کند در فضای مجازی منتشر شده است. استارت آپ مذکور نیز امیدوار است این فناوری را در شهر «پیچ تری کورنرز» در ایالت جورجیا اجرا کند. به طور دقیق قرار است این فناوری در ماه نوامبر در این شهر و البته یک شهر اروپایی دیگر آزمایش شود.

این فناوری اسکوتر را راهنمایی می کند تا در مسیرهایی حرکت کند که خلوت تر هستند. اگر اسکوتر روی زمین بیفتد نمی تواند به حالت ایستاده قرار گیرد و باید فردی آن را در حالت درست قرار دهد.

این درحالی است که شرکت تاکسی اینترنتی اوبر نیز در اوایل سال جاری اعلام کرد مشغول تحقیقات درباره توسعه چنین فناوری است.