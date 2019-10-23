محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملکرد دولت در حوزه مسکن به هیچ وجه قابل دفاع نیست، گفت: متأسفانه دولت به طور جدی بخش مسکن را مورد توجه قرار نمی دهد.

وی با انتقاد از روند تکمیل واحدهای مسکن مهر، افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، روند تکمیل واحدهای مسکن مهر بسیار کند است چرا که تسهیلات و زیرساخت های لازم برای تکمیل این واحدها فراهم نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده، کمتر از ۱۰۰ هزار واحد آن تعیین تکلیف شده است و بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر مشکل زیادی دارند و بعید است که به این زودی تکمیل شوند.

رضایی کوچی با بیان اینکه دولت طرح قابل توجهی برای بهبود وضعیت مسکن ندارد، تصریح کرد: علت کاهش قیمت مسکن در شرایط فعلی آن است که مردم قدرت خرید ندارند و آنقدر قیمت مسکن افزایش یافته که دیگر عملاً مردم نمی توانند خانه بخرند.

وی گفت: رکود مسکن صرفا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است و هیچ ارتباطی به اقدامات دولت ندارد چرا که دولت هیچ سیاستی برای بهبود وضع مسکن ندارد و حتی تولید مسکن هم افزایش نیافته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملا دولت در بخش مسکن هیچ کاری نکرده است، اظهار داشت: یک مسئله مهم دیگر این است که متأسفانه مدتی طولانی است که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بی صاحب است و با سرپرست اداره می شود در حالی که مسکن موضوع مهمی است و حتی یک روز هم قابل قبول نیست که با سرپرست اداره شود.

رضایی کوچی گفت: بنده اخیرا با وزیر راه و شهرسازی تماس گرفتم تا هر چه سریعتر معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی را تعیین کند چرا که مسکن باید اولویت اصلی دولت باشد و قطعاً سرپرست نمی تواند انتظارات ما را در بخش مسکن برآورده کند و پاسخگوی ضعف دولت در این زمینه باشد.