نسل جوان به روایت دقیق دفاع مقدس نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: پیروزی ما در دوران دفاع مقدس مدیون وحدت و انسجام ملت بود و همین یکپارچگی باعث دستیابی به موفقیت شد؛ لذا لازم است ضمن ترویج ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس، از آن‌ها پاسداری و حفاظت شود. نسل نوجوان و جوان امروز جامعه، به شدت نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق در خصوص دفاع مقدس است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش مراکز علمی افزود: باید مطالعات عمیقی توسط دانشگاه‌ها و پژوهشکده ها در خصوص ۸ سال دفاع مقدس انجام شود تا بتوانیم مباحث مربوط به این دوران را ماندگار کنیم؛ تولیدات باید دارای عمق باشند و بتوانند به عنوان آثار انسان‌ساز و فرهنگ‌ساز عمل کنند. ما از طریق این تولیدات عمیق و کارهای ماندگار است که می‌توانیم فرهنگ جامعه را ساخته و به نوعی آینده جامعه را رقم بزنیم.

موسوی در خصوص فعالیت‌های بنیاد شهید ادامه داد: روند فعالیت‌ها باید بر اساس شاخص‌های مشخص بررسی شود و تغییرات لازم در بنیاد در جهت افزایش اثربخشی فعالیت‌ها صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نگرش و رویکرد در بنیاد شهید باید تغییر پیدا کند تا بتوانیم به فعالیت‌های اثربخش دست یابیم. بنیاد باید در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موفق عمل کرده و بر محورهای فکر، اندیشه و آینده‌سازی متمرکز شود؛ در این راستا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های برون‌سیستمی، درون‌سیستمی و همچنین ظرفیت‌های مردمی ضروری است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد: ما نیازمند تغییر نگرش و رویکرد در بنیاد هستیم؛ در خصوص موضوع ارتباط با جامعه ایثارگری باید یک انسجام درونی، سیستمی و نهادی ایجاد کنیم. روش‌های مختلفی در این حوزه وجود دارد که باید این روش‌ها را به درستی مشخص و اجرایی کرده و برنامه‌ها را در سطح محله‌ای و منطقه‌ای پیش ببریم.

موسوی در پایان سخنان خود به موضوع تاب‌آوری اشاره کرد و گفت: ما باید تاب‌آوری در جامعه را عمق بخشیده و ارتقا دهیم. وی با اشاره به حساسیت دوران کنونی خاطرنشان کرد: قطعاً با وحدت و یکپارچگی است که عزت، غرور ملی و سربلندی ملت و تاریخ ما رقم خواهد خورد و ما حتماً از این امتحان بزرگ تاریخی و دوران حساس، با پیروزی و سربلندی عبور خواهیم کرد.