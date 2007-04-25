بحث حمایت دولت عراق از گروهک مجاهدین خلق مبنایی ندارد / این گروهک در حمله به عراقی ها به صدام کمک می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "باسم العوادی" درگفتگو با خبرنگار مهر درباره خبری که پایگاه "الملف" عراق درمورد توافق ابتدایی دولت عراق و آمریکا در جهت حمایت از گروهک تروریستی مجاهدین خلق( منافقین) منتشر کرد، با رد این خبر گفت : "من فکرنمی کنم که این خبر صحیح باشد".

وی در ادامه با اشاره به این مسئله که این گروهک تروریستی از گروه های ایرانی است، تصریح کرد : به این علت این خبر را با اطمینان رد می کنم که سیاست دولت جدید عراق مبتنی بر دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای همسایه است و این موضوع به تصویب نمایندگان پارلمان عراق رسیده و در قانون اساسی این کشور نیز ثبت شده است.

"باسم العوادی" از فعالان رسانه های گروهی عربی که درحال حاضر برای انجام ماموریت های خود در لندن به سرمی برد، در ادامه گفت : همه احزاب عراقی که در روند سیاسی عراق مشارکت دارند، بر دخالت نکردن دولت عراق در امور داخلی کشورهای همسایه تاکید می کنند.

این شخصیت عراقی درادامه این مصاحبه خاطرنشان کرد : سازمان مجاهدین خلق سازمانی است که علیه ایران عملیات خرابکارانه انجام می داده و در تلاش برای ضربه زدن به این کشور است.

"باسم العوادی" درادامه تصریح کرد : "من با تاکید این مسئله را که این سازمان از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به ایران استفاده می کند، رد می کنم".

وی با ابراز ناخوشایندی از فعالیت این گروه تروریستی در خاک عراق افزود : مسئله دیگر اینکه این سازمان در زمان صدام ( دیکتاتور سابق عراق) به رژیم سابق بعث در حمله به عراقی ها کمک می کرد.

این تحلیلگر سیاسی عراق درپایان سخنان خود اظهارداشت : با توجه به مطالب ذکر شده بالا می توان به این نتیجه رسید که این خبر کاملا نادرست است و دولت عراق هیچ گاه چنین تصمیمی را اتخاذ نخواهد کرد.

اخیرا پایگاه خبری الملف عراق در خبری به نقل از "شیروان الوائلی" وزیر امنیت ملی عراق گزارش داد : مقامات دولت عراق و آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی مجاهدین خلق به توافق رسیدند.

این درحالی است که "شیروان الوائلی" در این سخنان خود، این گروهک تروریستی را به نا امن کردن اوضاع عراق متهم کرد.