تیم والیبال افق قم در گام نخست لیگ برتر میهمان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان در حالی روز یکشنبه برگزار شد که لیگ برتر امسال مهمانی تازه دارد و تیم افق قم پس از ۱۲ سال والیبال قم را در بالاترین سطح لیگ والیبال زنان کشور صاحب تیم کرده است.
تیم افق قم در فصل جدید لیگ برتر کشور ۸ رقیب دارد و با تیمهای اکسون تهران، پیکان تهران، سایپای تهران، اطلس تهران، باریج اسانس کاشان، نماینده فارس، شورا و شهرداری قزوین و ذوب آهن اصفهان به صورت رفت و برگشت رقابت خواهد کرد.
بر اساس قرعه کشی، تیم والیبال افق قم در گام نخست لیگ برتر میهمان شد و نخستین دیدار خود را ۳۰ آبان در تهران برابر تیم هلدینگ اطلس تهران برگزار میکند. این در حالی است که تیم افق قم با هدف میدان دادن به بازیکنان جوان در لیگ امسال شرکت کرده است.
هدایت تیم افق قم در رقابتهای این فصل بر عهده سعیده خلیلی است. اغلب نفرات تیم افق قم را والیبالیستهای جوان قم تشکیل میدهند. افق و هیئت والیبال استان قم بارها تاکید کردهاند که مخاطبان ورزش در قم از این تیم انتظار نتیجه گیری نداشته باشند و این تیم تنها برای کسب تجربه در لیگ حاضر است.
از میان تیمهای حاضر در فصل گذشته، نامی نو اصفهان انصراف داده و تیمهای توپکای بابلسر و مبنا تجارت کاسپین تهران نیز بر خلاف فصل گذشته در لیگ امسال حضور ندارند. سازمان لیگ اعلام کرده هر تیم در لیگ برتر میتواند از ۱۴ بازیکن بزرگسال، ۳ بازیکن جوان و ۳ بازیکن امید استفاده کند.
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