دانش آموزان استان قزوین شعار «مرگ بر آمریکا» سردادند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی امروز دانش آموزان استان قزوین بار دیگر بصیرت و آگاهی خود را به جهانیان نشان دادند و با تجمع در خیابان شهدا فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادند و ایستادگی و صلابت دوباره خود را در مبارزه با زیاده خواهی استکبار نشان دادند.

۱۳ آبان، روز تجلی ارزش‌های انقلاب اسلامی و یادآور حرکت خروشان جوانان متعهد و انقلابی است که در کنار تحصیل علم به مبارزه با استبداد و استکبار پرداختند.

سیزده آبان نمادی از شور و عشق و ایمان دانش آموزان ایران و گل بوته های تشنه در کنار جویبار انقلاب اسلامی است که امروز بار دیگر با فریادهای مرگ بر آمریکا روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی خود را نشان دادند تا جهانیان بدانند آینده سازان کشور نیز هرگز ارزش های دینی و انقلابی خود را با دشمن معامله نخواهند کرد و تحریم ها و تهدیدها آنها را از مسیر حق طلبی باز نخواهد داشت.

آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در حاشیه تجمع ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه روز صف آرایی جبهه حق و عدل در تقابل با جبهه استکبار و سلطه است که در آن به وضوح پیروزی جبهه حق بر باطل برای نسل های امروز و فردا نمایان گر شده است.

وی با بیان اینکه نگاه به ۱۳ آبان باید یک نگاه اعتقادی و انقلابی باشد، افزود: امروز در حالی به استقبال ۱۳ آبان می‌رویم که چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را پیش رو داریم، انقلابی که دانش‌آموزان نقش مهمی در پاسداری از ارزش‌های آن و بالندگی و شکوفایی میهن عزیزمان داشته‌اند و با آگاهی و هوشیاری در جهت تعالی نظام اسلامی گام برداشته‌اند.

آیت الله عابدینی بیان کرد: علی رغم آنکه استکبار جهانی تمام توان خود را علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران به کار گرفته، این فشار حداکثری در بلند مدت به نفع ایران تمام شده است چنانکه اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه با حضوری تاثیرگذار در عرصه جهانی شناخته می شود و هر روز خبرهایی از شکسته شدن قدرت ساختگی آمریکای شرور، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث و دیگر هم پیمانانشان شنیده می شود، همان طور که رهبر معظم انقلاب نتیجه تلاش بیشتر دشمن علیه ملت ایران را شکست بیشتر آن ها دانستند.

وی تصریح کرد: حرکت امروز دانش آموزان و مردم انقلابی شکست نقشه های دشمن را نوید می دهد و امیدواریم بزودی شاهد شکست آمریکا در برنامه های زیادهی خواهی آن باشیم.

خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: ۱۳آبان، روز تجلی ارزش‌های انقلاب اسلامی و یادآور حرکت خروشان جوانان متعهد و انقلابی است که در کنار تحصیل علم به مبارزه با استبداد و استکبار پرداختند.

وی با بیان اینکه نگاه به ۱۳ آبان باید اعتقادی و انقلابی باشد، افزود: امروز در حالی به استقبال یوم الله ۱۳ آبان می‌رویم که چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را پیش رو داریم، انقلابی که دانش ‌آموزان نقش مهمی در پاسداری از ارزش‌های آن و بالندگی و شکوفایی میهن عزیزمان داشته‌اند و با آگاهی و هوشیاری در جهت تعالی نظام اسلامی گام برداشته‌اند.

رحمانی تصریح کرد: انعکاس هنرمندانه افتخارات انقلاب اسلامی و تشریح آن به نسل امروز باید محور تمامی برنامه‌ها باشد و در این راستا آموزش و پرورش همیشه به خوبی مناسبت ۱۳ آبان را برگزار کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در مراسم یوم الله ۱۳آبان بیش از ۶ هزار دانش‌آموز قزوینی شرکت کردند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

نظیز این مراسم در همه شهرستانها و شهرهای استان قزوین نیز با حضور گسترده دانش آموزان با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار شد.

