تلویزیون هوشمند جدید شیائومی فردا رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شیائومی حضور خود در بازار تلویزیون های هوشمند را تثبیت کرده است. این شرکت حتی در رده بندی تلویزیون های هوشمند چین رتبه نخست را دارد.

شیائومی تصمیم دارد ۵ نوامبر( فردا) سری جدید تلویزیون های Mi TV ۵ را در بازار عرضه کند. این شرکت قبل از رونمایی رسمی دستگاه جزئیاتی درباره آن را منتشر کرده است. این شرکت چینی تایید کرده Mi TV ۵ با طراحی نمایشگر تمام صفحه عرضه می شود. لبه های اطراف نمایشگر ۴۷.۱ درصد باریکتر از Mi TV ۴ و حدود ۱.۸ میلی متر هستند.

علاوه بر آن بدنه تلویزیون هوشمند از جنس فلزی و دارای قابی قابل خم شدن است. در صفحه پشتی تلویزیون هوشمند هیچ گونه پیچی دیده نمی شود و ضخامت آن فقط ۵.۹ میلی متر است.

پیش تر شیائومی اعلام کرده بود Mi TV ۵ مجهز به تراشه T۹۷۲ با ضخامت ۱۲ نانومتر است و از ضبط ویدئو با کیفیت ۸K نیز پشتیبانی می کند.

در کنار این موارد Mi TV ۵ با ۴ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می شود و به همین دلیل عملکرد آن ارتقا یافته است. نمایشگر آن نیز QLEDاست.

احتمالا سامسونگ نمایشگر های QLED را برای این تلویزیون هوشمند فراهم کرده است.

قرار است شیائومی فردا علاوه بر تلویزیون هوشمند چند محصول دیگر از جمله موبایل Mi CC۹ Pro، ساعت هوشمند شیائومی و دستگاه تهویه هوای قابل حملMi را نیز رونمایی کند.