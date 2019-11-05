به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال امروز سه شنبه آغاز شد که در یکی از حساسترین بازی های امروز تیم رده دومی گیتی پسند به مصاف حفاری رفت و این بازی سخت و نفسگیر را یک بر صفر به سود خود تمام کرد.

در دیگر بازی امروز، مس سونگون میهمان ستارگان ورامین بود که این مسابقه با برتری صدرنشین لیگ برتر به پایان رسید.

نتایج هفته نهم لیگ برتر فوتسال به این ترتیب است:

* شهروند ساری ۵ - مقاومت البرز ۲

* ارژن شیراز ۴ - سوهان قم ۲

* ستارگان ورامین ۲ - مس سونگون ۴

* اهورا بهبهان ۵ - هایپر شاهین شهر ۶

* شاهین کرمانشاه ۷ - آذرخش بندرعباس ۷

* گیتی پسند یک - حفاری اهواز صفر