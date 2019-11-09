تاکید وزیر کشور عراق بر مقابله با عناصر نفوذی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یاسین الیاسری، وزیر کشور عراق خواهان همکاری مردم این کشور با نیروهای امنیتی در برابر عناصر نفوذی شد.
وی تاکید کرد: ما از توصیه های مرجعیت عالی قدر در خصوص اوضاع کشور قدردانی می کنیم.
بر اساس این گزارش، دفتر وزیر کشور عراق در بیانیهای تاکید کرد: وزیر کشور عراق از مقام مرجعیت بزرگوار آیت الله سیستانی به دلیل توصیهها و ارشاداتشان به دستگاههای امنیتی و تظاهراتکنندگان درباره ضرورت حفظ نظم، قانون مداری و مسالمت آمیز بودن تظاهرات و حفظ جان و اموال و دوری از رفتارهای خشونت آمیز کمال تشکر و قدردانی را دارد.
در این بیانیه آمده است: وزیر کشور عراق ضمن ارج نهادن به توصیههای مرجعیت از شهروندان میخواهد با دستگاههای امنیتی همکاری کنند و فرصت را از خشونت طلبان و آنهایی که با نفوذ در میان تظاهراتکنندگان هرج و مرج و ناامنی درست کرده و به نهادها و اموال عمومی و خصوصی تعرض میکنند بگیرند.
